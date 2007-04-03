Vitl написав:ты сам откуда выполз, притурок мне поф на хайпы, засунь себе их или ещё лучше влошись туда. посмеёмся вместе
ну давай делай де*** лицо в отличие от крипты я на хайпах в 2 раза депо увеличил
Ладно, давай оскорбухи обоюдные отменим.Ты пойми, почему я это написал.Потому, что, просматривая текучку по крипте, обнаружил возмущения людей. которые в очередной раз зашли на т н хайп и обнаружили текст - информация с сайта - сегодня хакер взломал наш кошелёк и вывел все монеты, извините, но вы должны понимать что это могло случиться Зная, что тут водятся кумовья КозакиХ и много рискованных парней, мой долг был предупредить.Я ж написал, что и выплаты бывают, но угадать, когда тебя обнулят и вовремя выскочить не у всех получается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
moniks Очередной прогноз. Возможно и правдивый, но не суть. Вопрос в другом. Может ли называться децентрализованной валюта, если более 50% ее добытых монет контролирует 1000 человек? И аналогичная ситуация по большинству топовых альтов.
Patr1ot написав:moniks Очередной прогноз. Возможно и правдивый, но не суть. Вопрос в другом. Может ли называться децентрализованной валюта, если более 50% ее добытых монет контролирует 1000 человек? И аналогичная ситуация по большинству топовых альтов.
Проблема не в контроле монет, а в контроле вычислительных мощностей.
Patr1ot написав:moniks Очередной прогноз. Возможно и правдивый, но не суть. Вопрос в другом. Может ли называться децентрализованной валюта, если более 50% ее добытых монет контролирует 1000 человек? И аналогичная ситуация по большинству топовых альтов.
Проблема не в контроле монет, а в контроле вычислительных мощностей.
Да, ток эти мощности подвязаны под пулы. Как правило 3-4 крупных.Если устроить DDoS на пулы с меньшими мощностями, то и 51% можно получить. Но это в теории
Patr1ot написав:moniks Очередной прогноз. Возможно и правдивый, но не суть. Вопрос в другом. Может ли называться децентрализованной валюта, если более 50% ее добытых монет контролирует 1000 человек? И аналогичная ситуация по большинству топовых альтов.
Проблема не в контроле монет, а в контроле вычислительных мощностей.
Да, ток эти мощности подвязаны под пулы. Как правило 3-4 крупных.Если устроить DDoS на пулы с меньшими мощностями, то и 51% можно получить. Но это в теории
Как то я о Васе плохо отозвался.Это было связано с его развязным стилем трансляции и в частности (тогда)с ложным кипишем.Просматривая его потом, вижу, что парень исправился по манерам , а ум у него был и есть. Этот ролик может быть кому то полезен. чтобы понять на какой стадии рынка мы сейчас находимся.Без призывов... https://www.youtube.com/watch?v=UgaanrpHXuU
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.