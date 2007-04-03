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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1355135613571358

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:00

Шампусік і панянки!

  Vitl написав:Как КХ рисковать на шиткоинах я бы не стал, можно остаться без штанов.

А можна і в шампусіку з панянками плавати... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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