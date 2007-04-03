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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1355135613571358

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:00

Шампусік і панянки!

  Vitl написав:Как КХ рисковать на шиткоинах я бы не стал, можно остаться без штанов.

А можна і в шампусіку з панянками плавати... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:52

Полум'яний привіт кроліку!

Анонімний студент коледжу недавно опублікував на Reddit прохання порадити, що робити, якщо отримав рахунок на сплату податків після відкриття торгівлі криптовалютою, інформує UkrMedia.

Згідно з повідомленням, студент, який живе в Каліфорнії, в минулому році вклав 5000 доларів у Coinbase, коли друг сказав, що вони вкладають кошти в Етеріум на суму $ 208,696 + 0.18%.

Незабаром криптотрейдер в кінцевому підсумку повернув інвестиції у розмірі 5 тисяч доларів, а ще до кінця року отримав прибуток 880 тисяч доларів у грудні 2017 року.

Але падіння вартості криптовалюти і активна участь у платформах для азартних ігор швидко очистили його рахунок, залишивши всього 125 тисяч доларів.

Але студент зіткнувся з несподіваною проблемою - він має податковий борг у сумі 400 тисяч доларів за 2017рік. Студень заявляє, що він і не здогадувався про оподаткування криптовалюти.

В своєму пості студент говорить, що схема оподаткування криптовалюти є досить нечіткою і незрозумілою.

За словами хлопця, вся його торгівля здійснювалася в межах крипто ринку, і ніякі кошти у вигляді доларів не з’являлися на його традиційних банківських рахунках.

Написавши з анонімного аккаунту, студент звернувся до спільноти Reddit за порадою, оскільки не заплатив ніяких податків за 2017 рік, оскільки працював неповний робочий час у банку Barnes & Noble з оплатою 12 доларів за годину.

Поради до поста виявилися від прагматичних до насмішкуватих. Один дописувач порадив автору поста звернутися до юристів і отримати професійну консультацію за гроші.

Загалом, користувачі рекомендували триматися подалі від "сумнівних методів бухгалтерського обліку" та знайти бухгалтера, щоб подати податкову декларацію як можна швидше, з пропозицією, можливо, розробити угоду про поступову сплату, або звернутися за реструктуризацією до відповідних органів влади.

Оподаткування криптовалюти - каверзна штука.

Давно тривають суперечки щодо податків при купівлі та продаж криптовалют.

У квітні Том Лі з Fundstrat Global Advisors заявив, що масштабна крипто торгівля призведе до збільшення податку на прибуток у розмірі 25 мільярдів доларів для жителів Сполучених Штатів.

Приблизно в той же час, Bitcoinist повідомив про результати опитування Twitter, яке запитувало респондентів у Сполучених Штатах про податки з криптовалюти. 19% із 9393 респондентів заявили, що вони "вже офіційно задекларували прибутки і заплатили податки", але 53% сказали, що "вони ніколи не спіймають мене". :lol:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 25577
З нами з: 09.10.12
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