А можна і в шампусіку з панянками плавати...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лис, 2018 22:00
Шампусік і панянки!
А можна і в шампусіку з панянками плавати...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:52
Полум'яний привіт кроліку!
Анонімний студент коледжу недавно опублікував на Reddit прохання порадити, що робити, якщо отримав рахунок на сплату податків після відкриття торгівлі криптовалютою, інформує UkrMedia.
Згідно з повідомленням, студент, який живе в Каліфорнії, в минулому році вклав 5000 доларів у Coinbase, коли друг сказав, що вони вкладають кошти в Етеріум на суму $ 208,696 + 0.18%.
Незабаром криптотрейдер в кінцевому підсумку повернув інвестиції у розмірі 5 тисяч доларів, а ще до кінця року отримав прибуток 880 тисяч доларів у грудні 2017 року.
Але падіння вартості криптовалюти і активна участь у платформах для азартних ігор швидко очистили його рахунок, залишивши всього 125 тисяч доларів.
Але студент зіткнувся з несподіваною проблемою - він має податковий борг у сумі 400 тисяч доларів за 2017рік. Студень заявляє, що він і не здогадувався про оподаткування криптовалюти.
В своєму пості студент говорить, що схема оподаткування криптовалюти є досить нечіткою і незрозумілою.
За словами хлопця, вся його торгівля здійснювалася в межах крипто ринку, і ніякі кошти у вигляді доларів не з’являлися на його традиційних банківських рахунках.
Написавши з анонімного аккаунту, студент звернувся до спільноти Reddit за порадою, оскільки не заплатив ніяких податків за 2017 рік, оскільки працював неповний робочий час у банку Barnes & Noble з оплатою 12 доларів за годину.
Поради до поста виявилися від прагматичних до насмішкуватих. Один дописувач порадив автору поста звернутися до юристів і отримати професійну консультацію за гроші.
Загалом, користувачі рекомендували триматися подалі від "сумнівних методів бухгалтерського обліку" та знайти бухгалтера, щоб подати податкову декларацію як можна швидше, з пропозицією, можливо, розробити угоду про поступову сплату, або звернутися за реструктуризацією до відповідних органів влади.
Оподаткування криптовалюти - каверзна штука.
Давно тривають суперечки щодо податків при купівлі та продаж криптовалют.
У квітні Том Лі з Fundstrat Global Advisors заявив, що масштабна крипто торгівля призведе до збільшення податку на прибуток у розмірі 25 мільярдів доларів для жителів Сполучених Штатів.
Приблизно в той же час, Bitcoinist повідомив про результати опитування Twitter, яке запитувало респондентів у Сполучених Штатах про податки з криптовалюти. 19% із 9393 респондентів заявили, що вони "вже офіційно задекларували прибутки і заплатили податки", але 53% сказали, що "вони ніколи не спіймають мене".
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:18
Козак-характерник
У нас в цивилизованной Украине всё проще.Податок как бы нужно платить только за операции внутри страны и в фиатном исчислении.Ты на бирже можешь наворачивать сколь угодно, но пока ты не вывел в фиат , даже ещё больше чем завёл, можешь послать всех.Я сохраняю все сканы ввода фиата, чтобы иметь доказательство вложенных средств.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:31
Dignyty
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:56
Чувак завёл на Coinbase фиат, купил крипту, подождал и слил в USD там же в декабре 2017. Был бы умный, слил бы в другом месте. А так профит получен, биржа сдала его в IRS как положено. Сколько он потратил на блэкджек и девок, IRS не волнует.
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Та вообще - история стара как мир. Чувак получил прибыль, платить налог не хочет, жалится, что все деньги потратил на шлюх и рулетку... непонятно причём тут крипта, он так же мог получить прибыль тупо продавая деривативы или недвигу или ещё бог весть что...
типа нам показывают, что даже такие тупые студенты/полные идиoты , не думающие о последствиях, могут получить прибыль играясь в крипту?
|