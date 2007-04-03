Додано: Пон 05 лис, 2018 13:52

Анонімний студент коледжу недавно опублікував на Reddit прохання порадити, що робити, якщо отримав рахунок на сплату податків після відкриття торгівлі криптовалютою, інформує UkrMedia.Згідно з повідомленням, студент, який живе в Каліфорнії, в минулому році вклав 5000 доларів у Coinbase, коли друг сказав, що вони вкладають кошти в Етеріум на суму $ 208,696 + 0.18%.Незабаром криптотрейдер в кінцевому підсумку повернув інвестиції у розмірі 5 тисяч доларів, а ще до кінця року отримав прибуток 880 тисяч доларів у грудні 2017 року.Але падіння вартості криптовалюти і активна участь у платформах для азартних ігор швидко очистили його рахунок, залишивши всього 125 тисяч доларів.Але студент зіткнувся з несподіваною проблемою - він має податковий борг у сумі 400 тисяч доларів за 2017рік. Студень заявляє, що він і не здогадувався про оподаткування криптовалюти.В своєму пості студент говорить, що схема оподаткування криптовалюти є досить нечіткою і незрозумілою.За словами хлопця, вся його торгівля здійснювалася в межах крипто ринку, і ніякі кошти у вигляді доларів не з’являлися на його традиційних банківських рахунках.Написавши з анонімного аккаунту, студент звернувся до спільноти Reddit за порадою, оскільки не заплатив ніяких податків за 2017 рік, оскільки працював неповний робочий час у банку Barnes & Noble з оплатою 12 доларів за годину.Поради до поста виявилися від прагматичних до насмішкуватих. Один дописувач порадив автору поста звернутися до юристів і отримати професійну консультацію за гроші.Загалом, користувачі рекомендували триматися подалі від "сумнівних методів бухгалтерського обліку" та знайти бухгалтера, щоб подати податкову декларацію як можна швидше, з пропозицією, можливо, розробити угоду про поступову сплату, або звернутися за реструктуризацією до відповідних органів влади.Оподаткування криптовалюти - каверзна штука.Давно тривають суперечки щодо податків при купівлі та продаж криптовалют.У квітні Том Лі з Fundstrat Global Advisors заявив, що масштабна крипто торгівля призведе до збільшення податку на прибуток у розмірі 25 мільярдів доларів для жителів Сполучених Штатів.Приблизно в той же час, Bitcoinist повідомив про результати опитування Twitter, яке запитувало респондентів у Сполучених Штатах про податки з криптовалюти. 19% із 9393 респондентів заявили, що вони "вже офіційно задекларували прибутки і заплатили податки", але 53% сказали, що "вони ніколи не спіймають мене".