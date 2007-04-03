Додано: Пон 12 лис, 2018 17:40

Думаю, все знают о существовании "зомби"-криптобиржи WEX. Те, кто вывел с нее средства сразу после возобновления, были молодцы.Но были и те, кто решил не выводить.Более того, нашлись те, кто даже завел туда еще деньги (от же идиоты!), поведясь на их красивые цифры и надеясь на арбитраж.Биржа якобы работает, только вот вывод почти всего закрыт. Можно выводить ZEC и еще пару говнокойнов, которые стоят там примерно в 10-11 раз дороже, чем в других местах.Но на просторах валютообмена я откопал обменку... которая до сих пор покупает WEX-коды USD за гривню. Да-да!(слабонервным просьба не заходить!)На самом деле, даже при текущих условиях это очень выгодный курс. Для обменки, конечно, не для людей...