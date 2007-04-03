|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:03
кран
Ребята подскажите про этот кран ДОГОВ , с него можно вывести доги???
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:40
Минутка черного юмора
Думаю, все знают о существовании "зомби"-криптобиржи WEX. Те, кто вывел с нее средства сразу после возобновления, были молодцы.
Но были и те, кто решил не выводить.
Более того, нашлись те, кто даже завел туда еще деньги (от же идиоты!), поведясь на их красивые цифры и надеясь на арбитраж.
Биржа якобы работает, только вот вывод почти всего закрыт. Можно выводить ZEC и еще пару говнокойнов, которые стоят там примерно в 10-11 раз дороже, чем в других местах.
Но на просторах валютообмена я откопал обменку... которая до сих пор покупает WEX-коды USD за гривню. Да-да!
На самом деле, даже при текущих условиях это очень выгодный курс. Для обменки, конечно, не для людей...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
15 ноября Bitcoin Cash перестанет существовать, разделившись на 2 монеты - Bitcoin ABC и Bitcoin SV.
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:26
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:33
Я толком не нашёл чем это чревато для держателей.Одни туземун. другие тузехел.Реально, скорее рост перед самим форком и потом слив. как обычно.если есть у кого источники, на интересный анализ. давайте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Vitl, а шо там слышно по бульбашкам Эфира?
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Блокчейн.ком раздают халявные монеты стеллар на $25, налетай
Додано: Вів 13 лис, 2018 21:25
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
|