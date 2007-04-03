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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1356135713581359

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:03

кран

Ребята подскажите про этот кран ДОГОВ , с него можно вывести доги???
http://dogex.online/?ref=534
vitalij--levchenko
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:40

Минутка черного юмора

Думаю, все знают о существовании "зомби"-криптобиржи WEX. Те, кто вывел с нее средства сразу после возобновления, были молодцы.
Но были и те, кто решил не выводить.
Более того, нашлись те, кто даже завел туда еще деньги (от же идиоты!), поведясь на их красивые цифры и надеясь на арбитраж.

Биржа якобы работает, только вот вывод почти всего закрыт. Можно выводить ZEC и еще пару говнокойнов, которые стоят там примерно в 10-11 раз дороже, чем в других местах.

Но на просторах валютообмена я откопал обменку... которая до сих пор покупает WEX-коды USD за гривню. Да-да! Смотрите сами(слабонервным просьба не заходить!)
На самом деле, даже при текущих условиях это очень выгодный курс. Для обменки, конечно, не для людей...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

15 ноября Bitcoin Cash перестанет существовать, разделившись на 2 монеты - Bitcoin ABC и Bitcoin SV.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:26

  Zebra написав:15 ноября Bitcoin Cash перестанет существовать, разделившись на 2 монеты - Bitcoin ABC и Bitcoin SV.

Да уж... Ведь самое дорогое, что было в этой монете - это название. Теперь и его не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:33

  Zebra написав:15 ноября Bitcoin Cash перестанет существовать, разделившись на 2 монеты - Bitcoin ABC и Bitcoin SV.


Я толком не нашёл чем это чревато для держателей.Одни туземун. другие тузехел.Реально, скорее рост перед самим форком и потом слив. как обычно.если есть у кого источники, на интересный анализ. давайте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Vitl, а шо там слышно по бульбашкам Эфира?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Блокчейн.ком раздают халявные монеты стеллар на $25, налетай

https://www.blockchain.com/getcrypto
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:25

  Vitaka написав:Vitl, а шо там слышно по бульбашкам Эфира?


16 января
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 08:09

Вася предрекает на сегодня большой движ:
https://www.youtube.com/watch?v=aQmU-5djdLI
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:36

Витаха, так шо, тарится риплом по 51, завтра будет па 70?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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