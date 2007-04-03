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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:37
Скоро ваша крипта вся зайде в могилу. Це подібно(не буквально,а тенденції) до МММ клієнтура брала-курс ріс,нової немає і не буде,тенденція ясна вниз і на дно. А всі хто заробив,молодці.
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:57
Гілка повільно вмирає..
все менше і менше інтересу, хайп затихає
зате є новий! крутий! хайп
хайп канабісу
До речі не смійтесь - легалізований в Канаді і більшості штатів США
+50грн !
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