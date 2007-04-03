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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:37
Скоро ваша крипта вся зайде в могилу. Це подібно(не буквально,а тенденції) до МММ клієнтура брала-курс ріс,нової немає і не буде,тенденція ясна вниз і на дно. А всі хто заробив,молодці.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:57
Гілка повільно вмирає..
все менше і менше інтересу, хайп затихає
зате є новий! крутий! хайп
хайп канабісу
До речі не смійтесь - легалізований в Канаді і більшості штатів США
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greenozon
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:18
greenozon написав:
Гілка повільно вмирає..
все менше і менше інтересу, хайп затихає
Рынок толжен остыть от предыдущего роста. Готовится почва для новых хомяков. Сейчас не хотят брать, потому что "крипта умерла", а потом при следующем росте купят на хаях.
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Patr1ot
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Додано: Сер 14 лис, 2018 18:20
Летим....на юг...как Г в унитазе после слива...
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GADFLY
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Додано: Сер 14 лис, 2018 18:43
экспирация фьючерсов, еще пару часов и назад
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barabass
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Додано: Сер 14 лис, 2018 18:45
barabass написав:
экспирация фьючерсов, еще пару часов и назад
туземун не иначе
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Zebra
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Додано: Сер 14 лис, 2018 18:53
barabass написав:
экспирация фьючерсов, еще пару часов и назад
почему перед єкспирацией фьючей рынок толкают вниз?
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GADFLY
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Додано: Сер 14 лис, 2018 18:56
GADFLY написав: barabass написав:
экспирация фьючерсов, еще пару часов и назад
почему перед єкспирацией фьючей рынок толкают вниз?
уже ж разжовывалось
открывает крупняк в америке шорт на фьючерсах
в нужный момент экспирации скидывает свои миллиарды на криптопомойках
уплачивает налоги с профита от фьючерсов и получает легальный кеш
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Додано: Сер 14 лис, 2018 18:59
Картина 2018 выглядит как 2017 год, только перевернутая вверх ногами
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