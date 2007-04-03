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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1357135813591360

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:37

Скоро ваша крипта вся зайде в могилу. Це подібно(не буквально,а тенденції) до МММ клієнтура брала-курс ріс,нової немає і не буде,тенденція ясна вниз і на дно. А всі хто заробив,молодці.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:57

Гілка повільно вмирає..
все менше і менше інтересу, хайп затихає

зате є новий! крутий! хайп
хайп канабісу :)
До речі не смійтесь - легалізований в Канаді і більшості штатів США
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:18

  greenozon написав:Гілка повільно вмирає..
все менше і менше інтересу, хайп затихає

Рынок толжен остыть от предыдущего роста. Готовится почва для новых хомяков. Сейчас не хотят брать, потому что "крипта умерла", а потом при следующем росте купят на хаях.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Летим....на юг...как Г в унитазе после слива...
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

экспирация фьючерсов, еще пару часов и назад
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:45

  barabass написав:экспирация фьючерсов, еще пару часов и назад

туземун не иначе
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:53

  barabass написав:экспирация фьючерсов, еще пару часов и назад

почему перед єкспирацией фьючей рынок толкают вниз?
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:56

  GADFLY написав:
  barabass написав:экспирация фьючерсов, еще пару часов и назад

почему перед єкспирацией фьючей рынок толкают вниз?

уже ж разжовывалось
открывает крупняк в америке шорт на фьючерсах
в нужный момент экспирации скидывает свои миллиарды на криптопомойках
уплачивает налоги с профита от фьючерсов и получает легальный кеш
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Картина 2018 выглядит как 2017 год, только перевернутая вверх ногами
Zebra
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