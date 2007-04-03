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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1358135913601361

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:40

  GADFLY написав:ого, какая витиеватая схема. Это касается крупняка, у которго уже есть крипта, как я понял и которым нужно частично легализовать его?)) Теярешь на цене крипты в загашнике, зато получешь профит на фьюче и вполне себе официальный?

Ничего не теряется. Имеешь миллиард долларов. Открываешь фьючерсы на понижение на полмиллиарда. Берешь где то крипту в долг под залог второй половины миллиарда, скидываешь массово ее на криптопомойках, вызывая лавину распродаж (сбивая кучу стопов). Потом внизу откупаешься пока хомяки отходят от шока и возвращаешь обратно.
Большие деньги позволяют манипулировать рынком.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мой Прогноз по битку на конец года 3000-4000
эфир 50-70 баксов
лайт 20 баксов (тут согласен с Чарли Ли)
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:28

  Zebra написав:Мой Прогноз по битку на конец года 3000-4000
эфир 50-70 баксов
лайт 20 баксов (тут согласен с Чарли Ли)


В 2018 мы уже дважды тестировали нынешние лои по битку - в феврале и апреле, и единожды по альтам - в сентябре.

Я склоняюсь к тому, что под НГ будет текущий уровень +/- 10% по битку, и +/- 20% по ТОП-альтам.

6000 для битка - очень сильный уровень поддержки. Пока были только короткие прострелы. Но будем посмотреть. Возможно, что дорогой доллар сломает эту поддержку
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

6000 превратится в уровень сопротивления
Zebra
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