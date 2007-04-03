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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лис, 2018 23:40
GADFLY написав:
ого, какая витиеватая схема. Это касается крупняка, у которго уже есть крипта, как я понял и которым нужно частично легализовать его?)) Теярешь на цене крипты в загашнике, зато получешь профит на фьюче и вполне себе официальный?
Ничего не теряется. Имеешь миллиард долларов. Открываешь фьючерсы на понижение на полмиллиарда. Берешь где то крипту в долг под залог второй половины миллиарда, скидываешь массово ее на криптопомойках, вызывая лавину распродаж (сбивая кучу стопов). Потом внизу откупаешься пока хомяки отходят от шока и возвращаешь обратно.
Большие деньги позволяют манипулировать рынком.
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Zebra
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Додано: Чет 15 лис, 2018 00:12
Мой Прогноз по битку на конец года 3000-4000
эфир 50-70 баксов
лайт 20 баксов (тут согласен с Чарли Ли)
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Zebra
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Додано: Чет 15 лис, 2018 00:28
Zebra написав:
Мой Прогноз по битку на конец года 3000-4000
эфир 50-70 баксов
лайт 20 баксов (тут согласен с Чарли Ли)
В 2018 мы уже дважды тестировали нынешние лои по битку - в феврале и апреле, и единожды по альтам - в сентябре.
Я склоняюсь к тому, что под НГ будет текущий уровень +/- 10% по битку, и +/- 20% по ТОП-альтам.
6000 для битка - очень сильный уровень поддержки. Пока были только короткие прострелы. Но будем посмотреть. Возможно, что дорогой доллар сломает эту поддержку
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Додано: Чет 15 лис, 2018 00:32
6000 превратится в уровень сопротивления
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Zebra
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