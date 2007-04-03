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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1358135913601361

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:40

  GADFLY написав:ого, какая витиеватая схема. Это касается крупняка, у которго уже есть крипта, как я понял и которым нужно частично легализовать его?)) Теярешь на цене крипты в загашнике, зато получешь профит на фьюче и вполне себе официальный?

Ничего не теряется. Имеешь миллиард долларов. Открываешь фьючерсы на понижение на полмиллиарда. Берешь где то крипту в долг под залог второй половины миллиарда, скидываешь массово ее на криптопомойках, вызывая лавину распродаж (сбивая кучу стопов). Потом внизу откупаешься пока хомяки отходят от шока и возвращаешь обратно.
Большие деньги позволяют манипулировать рынком.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мой Прогноз по битку на конец года 3000-4000
эфир 50-70 баксов
лайт 20 баксов (тут согласен с Чарли Ли)
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:28

  Zebra написав:Мой Прогноз по битку на конец года 3000-4000
эфир 50-70 баксов
лайт 20 баксов (тут согласен с Чарли Ли)


В 2018 мы уже дважды тестировали нынешние лои по битку - в феврале и апреле, и единожды по альтам - в сентябре.

Я склоняюсь к тому, что под НГ будет текущий уровень +/- 10% по битку, и +/- 20% по ТОП-альтам.

6000 для битка - очень сильный уровень поддержки. Пока были только короткие прострелы. Но будем посмотреть. Возможно, что дорогой доллар сломает эту поддержку
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

6000 превратится в уровень сопротивления
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 02:26

  Zebra написав:
  GADFLY написав:ого, какая витиеватая схема. Это касается крупняка, у которго уже есть крипта, как я понял и которым нужно частично легализовать его?)) Теярешь на цене крипты в загашнике, зато получешь профит на фьюче и вполне себе официальный?

Ничего не теряется. Имеешь миллиард долларов. Открываешь фьючерсы на понижение на полмиллиарда. Берешь где то крипту в долг под залог второй половины миллиарда, скидываешь массово ее на криптопомойках, вызывая лавину распродаж (сбивая кучу стопов). Потом внизу откупаешься пока хомяки отходят от шока и возвращаешь обратно.
Большие деньги позволяют манипулировать рынком.

ага. только при чем тут экспирация по фьючам?)) все можно и без них сделать. И с таким же усердием можно гнать крипту вверх, работая в длинную. Просто в длинную будет против тренда сейчас))) Труднее гнать))) При экспире рынок просто волатильный становится, в нормальном мире. Отрывается от базового актива (вернее актив отрывается). А тут утверждение было. что именно вниз идет. Вот поэтому и спросил.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 02:28

  Zebra написав:Блокчейн.ком раздают халявные монеты стеллар на $25, налетай

https://www.blockchain.com/getcrypto

Они стрёмно раздают, требуется полная верификация по документам плюс фото довольной морды. Ну их на фиг с этими 25 баксами. Когда полтора год назад Стеллар дропнул по тыще люменов на каждый биток, это было интересно. Без всякой верификации, если не считать мордокнижный акк, который открыть на анона минутное дело.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 02:34

  GADFLY написав:
  Zebra написав:
  GADFLY написав:ого, какая витиеватая схема. Это касается крупняка, у которго уже есть крипта, как я понял и которым нужно частично легализовать его?)) Теярешь на цене крипты в загашнике, зато получешь профит на фьюче и вполне себе официальный?

Ничего не теряется. Имеешь миллиард долларов. Открываешь фьючерсы на понижение на полмиллиарда. Берешь где то крипту в долг под залог второй половины миллиарда, скидываешь массово ее на криптопомойках, вызывая лавину распродаж (сбивая кучу стопов). Потом внизу откупаешься пока хомяки отходят от шока и возвращаешь обратно.
Большие деньги позволяют манипулировать рынком.

ага. только при чем тут экспирация по фьючам?)) все можно и без них сделать. И с таким же усердием можно гнать крипту вверх, работая в длинную. Просто в длинную будет против тренда сейчас))) Труднее гнать))) При экспире рынок просто волатильный становится, в нормальном мире. Отрывается от базового актива (вернее актив отрывается). А тут утверждение было. что именно вниз идет. Вот поэтому и спросил.

Так вот именно, что в короткую играть получается выгоднее крупняку. Хомяк побрит, по уши в крипте. Дави не хочу, были бы возможности.
Фьючерсы - инструмент легализации профита. Способ вывести капитализацию в $800 млрд в кэш. Красиво в общем оболванили миллионы дураков.
Zebra
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