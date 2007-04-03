GADFLY написав:ого, какая витиеватая схема. Это касается крупняка, у которго уже есть крипта, как я понял и которым нужно частично легализовать его?)) Теярешь на цене крипты в загашнике, зато получешь профит на фьюче и вполне себе официальный?
Ничего не теряется. Имеешь миллиард долларов. Открываешь фьючерсы на понижение на полмиллиарда. Берешь где то крипту в долг под залог второй половины миллиарда, скидываешь массово ее на криптопомойках, вызывая лавину распродаж (сбивая кучу стопов). Потом внизу откупаешься пока хомяки отходят от шока и возвращаешь обратно. Большие деньги позволяют манипулировать рынком.
GADFLY написав:ого, какая витиеватая схема. Это касается крупняка, у которго уже есть крипта, как я понял и которым нужно частично легализовать его?)) Теярешь на цене крипты в загашнике, зато получешь профит на фьюче и вполне себе официальный?
Ничего не теряется. Имеешь миллиард долларов. Открываешь фьючерсы на понижение на полмиллиарда. Берешь где то крипту в долг под залог второй половины миллиарда, скидываешь массово ее на криптопомойках, вызывая лавину распродаж (сбивая кучу стопов). Потом внизу откупаешься пока хомяки отходят от шока и возвращаешь обратно. Большие деньги позволяют манипулировать рынком.
ага. только при чем тут экспирация по фьючам?)) все можно и без них сделать. И с таким же усердием можно гнать крипту вверх, работая в длинную. Просто в длинную будет против тренда сейчас))) Труднее гнать))) При экспире рынок просто волатильный становится, в нормальном мире. Отрывается от базового актива (вернее актив отрывается). А тут утверждение было. что именно вниз идет. Вот поэтому и спросил.
Они стрёмно раздают, требуется полная верификация по документам плюс фото довольной морды. Ну их на фиг с этими 25 баксами. Когда полтора год назад Стеллар дропнул по тыще люменов на каждый биток, это было интересно. Без всякой верификации, если не считать мордокнижный акк, который открыть на анона минутное дело.
GADFLY написав:ого, какая витиеватая схема. Это касается крупняка, у которго уже есть крипта, как я понял и которым нужно частично легализовать его?)) Теярешь на цене крипты в загашнике, зато получешь профит на фьюче и вполне себе официальный?
Ничего не теряется. Имеешь миллиард долларов. Открываешь фьючерсы на понижение на полмиллиарда. Берешь где то крипту в долг под залог второй половины миллиарда, скидываешь массово ее на криптопомойках, вызывая лавину распродаж (сбивая кучу стопов). Потом внизу откупаешься пока хомяки отходят от шока и возвращаешь обратно. Большие деньги позволяют манипулировать рынком.
ага. только при чем тут экспирация по фьючам?)) все можно и без них сделать. И с таким же усердием можно гнать крипту вверх, работая в длинную. Просто в длинную будет против тренда сейчас))) Труднее гнать))) При экспире рынок просто волатильный становится, в нормальном мире. Отрывается от базового актива (вернее актив отрывается). А тут утверждение было. что именно вниз идет. Вот поэтому и спросил.
Так вот именно, что в короткую играть получается выгоднее крупняку. Хомяк побрит, по уши в крипте. Дави не хочу, были бы возможности. Фьючерсы - инструмент легализации профита. Способ вывести капитализацию в $800 млрд в кэш. Красиво в общем оболванили миллионы дураков.
"Минус" 750 долларов за сутки: курс Bitcoin рухнул до годовых минимумов.
Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнинового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.
Чукча2 написав:"Минус" 750 долларов за сутки: курс Bitcoin рухнул до годовых минимумов.
Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнинового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.
А если вы решили срочно избавиться от криптовалюты, имейте ввиду – на одном из рынков в Киеве можно купить за биткоины овощи:
Оборжака, конечно. Всзламывают криптопомойки регулярно и крадут в десятки раз большие суммы. Но вот именно эта несчастная атака спровоцировала обвал. Короче, Зебра, судя по всему, как обычно, прав. И окончание 2018го и 1 половина 2019го пройдет под флагом тузехелла для крипты.
Открытый интерес по ноябрьским контрактам CME 2966 штук *5=14 830 биткоинов*5.7=84.5 млн долларов. То есть движение на 11% это 10 млн долларов.
То есть все движение чтобы красиво заработать 10 млн. Можно конечно попробовать прикинуть заработки на внутридневной торговле. И биржу CBOE, там правда в разы меньше объемы. Очень интересная версия про фьючерсы