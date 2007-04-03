Zebra написав:
Так вот именно, что в короткую играть получается выгоднее крупняку. Хомяк побрит, по уши в крипте. Дави не хочу, были бы возможности.
Фьючерсы - инструмент легализации профита. Способ вывести капитализацию в $800 млрд в кэш. Красиво в общем оболванили миллионы дураков.
Согласен, кроме $800 млрд. Не было в крипте и близко таких денег, чтобы их выводить в кэш. Вероятнее всего, не было даже $80 реальных млрд.
Помнится, даже на крупных биржах осенью прошлого года в стаканах на продажу было "аж" по 1000 битков - Штамп, Биттрекс, Поло, Битмекс, GDAХ. На Финиках, Бинансе и Хуоби до 3000.
Максимум фри-флоат был 5% от денежной массы монет. Остальное лежало мертвым грузом на холодных кошельках,а объемы внебиржевой торговли были нематериальными (гипотеза о продаже целых кошельков с ключами выглядит очень неправдоподобной).
Эти несколько процентов обратным счетом и обеспечивали впечатляющую расчетную капу.
А как "ранние" начали минимально окэшиваться, да "волки" фьючерсами играть, сразу все и сдулось втрое. А забрали то исходя из капы Тезера и движения банковских счетов бирж млрд 12-13 всего то...