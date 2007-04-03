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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1359136013611362

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:06

  Бывалый написав:Открытый интерес по ноябрьским контрактам CME 2966 штук *5=14 830 биткоинов*5.7=84.5 млн долларов. То есть движение на 11% это 10 млн долларов.

То есть все движение чтобы красиво заработать 10 млн. Можно конечно попробовать прикинуть заработки на внутридневной торговле. И биржу CBOE, там правда в разы меньше объемы. Очень интересная версия про фьючерсы :lol:

Шо, серьезно? Весь рынок фьючей, открытие которого должно было перевернуть мир - это 2966 контрактов на 85 лямов??? Капец...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://2bitcoins.ru/bitkoin-obnovil-go ... ahe-rynka/

Цікава теорія змови ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:52

  maxprofit написав:https://2bitcoins.ru/bitkoin-obnovil-godovoj-minimum-kto-vinovat-v-krahe-rynka/

Цікава теорія змови ...

Лабуда это все.
Рынок крипты абсолютно управляем.
Либо кто-то из крупняка решил слиться и выйти, либо ждем "неожиданного" пинка вверх со стрижкой игроков вкороткую.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:52

  Zebra написав:Так вот именно, что в короткую играть получается выгоднее крупняку. Хомяк побрит, по уши в крипте. Дави не хочу, были бы возможности.
Фьючерсы - инструмент легализации профита. Способ вывести капитализацию в $800 млрд в кэш. Красиво в общем оболванили миллионы дураков.


Согласен, кроме $800 млрд. Не было в крипте и близко таких денег, чтобы их выводить в кэш. Вероятнее всего, не было даже $80 реальных млрд.

Помнится, даже на крупных биржах осенью прошлого года в стаканах на продажу было "аж" по 1000 битков - Штамп, Биттрекс, Поло, Битмекс, GDAХ. На Финиках, Бинансе и Хуоби до 3000.

Максимум фри-флоат был 5% от денежной массы монет. Остальное лежало мертвым грузом на холодных кошельках,а объемы внебиржевой торговли были нематериальными (гипотеза о продаже целых кошельков с ключами выглядит очень неправдоподобной).

Эти несколько процентов обратным счетом и обеспечивали впечатляющую расчетную капу.

А как "ранние" начали минимально окэшиваться, да "волки" фьючерсами играть, сразу все и сдулось втрое. А забрали то исходя из капы Тезера и движения банковских счетов бирж млрд 12-13 всего то...
zРадио
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  #<1 ... 1359136013611362
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