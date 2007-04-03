Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:05

Создателем первой криптовалюты считается Сатоши Накамото, но кто он такой никто не может узнать уже десять лет.



Известно, что до 2010 года Накамото активно общался на форумах, а потом исчез навсегда.



В кошельке, принадлежащем Сатоши, хранится огромная сумма, эквивалентная 10 миллиардам долларов,

но за последние 5 лет никаких операций с этим кошельком зафиксировано не было.



Причина этого довольно печальна: "Сатоши Накамото" умер 26 апреля 2013 года. Им оказался Дейв Клейман, два факта о котором стали известны в этом году.



Во-первых, брат Дейва Айра в феврале 2018 года подал в суд на Крега Райта, провозгласившего себя создателем Биткоина. В суде он привёл переписку Дейва и Крега из которой видно, что именно Дейв был создателем Биткоина.



Во-вторых на прошлой неделе в интервью Блумбергу один из людей, стоявших у истоков первой криптовалюты, Джефф Гарзик сообщил, что общался по электронной почте с Накомото, а потом лично встречался с Дейвом Клейманом и по многим признакам это был один и тот же человек.



Вполне возможно, что ключи от кошелька, в котором хранится огромная сумма биткоинов, Дейв Клейман унёс с собой.



Вот такая печальная история. Человек, создавший Биткоин умер, не узнав, что его детище подорожает в миллионы раз и он станет одним из самых богатых людей на земле.