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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1359136013611362

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:06

  Бывалый написав:Открытый интерес по ноябрьским контрактам CME 2966 штук *5=14 830 биткоинов*5.7=84.5 млн долларов. То есть движение на 11% это 10 млн долларов.

То есть все движение чтобы красиво заработать 10 млн. Можно конечно попробовать прикинуть заработки на внутридневной торговле. И биржу CBOE, там правда в разы меньше объемы. Очень интересная версия про фьючерсы :lol:

Шо, серьезно? Весь рынок фьючей, открытие которого должно было перевернуть мир - это 2966 контрактов на 85 лямов??? Капец...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://2bitcoins.ru/bitkoin-obnovil-go ... ahe-rynka/

Цікава теорія змови ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:52

  maxprofit написав:https://2bitcoins.ru/bitkoin-obnovil-godovoj-minimum-kto-vinovat-v-krahe-rynka/

Цікава теорія змови ...

Лабуда это все.
Рынок крипты абсолютно управляем.
Либо кто-то из крупняка решил слиться и выйти, либо ждем "неожиданного" пинка вверх со стрижкой игроков вкороткую.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:52

  Zebra написав:Так вот именно, что в короткую играть получается выгоднее крупняку. Хомяк побрит, по уши в крипте. Дави не хочу, были бы возможности.
Фьючерсы - инструмент легализации профита. Способ вывести капитализацию в $800 млрд в кэш. Красиво в общем оболванили миллионы дураков.


Согласен, кроме $800 млрд. Не было в крипте и близко таких денег, чтобы их выводить в кэш. Вероятнее всего, не было даже $80 реальных млрд.

Помнится, даже на крупных биржах осенью прошлого года в стаканах на продажу было "аж" по 1000 битков - Штамп, Биттрекс, Поло, Битмекс, GDAХ. На Финиках, Бинансе и Хуоби до 3000.

Максимум фри-флоат был 5% от денежной массы монет. Остальное лежало мертвым грузом на холодных кошельках,а объемы внебиржевой торговли были нематериальными (гипотеза о продаже целых кошельков с ключами выглядит очень неправдоподобной).

Эти несколько процентов обратным счетом и обеспечивали впечатляющую расчетную капу.

А как "ранние" начали минимально окэшиваться, да "волки" фьючерсами играть, сразу все и сдулось втрое. А забрали то исходя из капы Тезера и движения банковских счетов бирж млрд 12-13 всего то...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:07

  airmax78 написав:Шо, серьезно? Весь рынок фьючей, открытие которого должно было перевернуть мир - это 2966 контрактов на 85 лямов??? Капец...


Ну не весь, есть еще дальние контракты, но там вообще слезы:

https://www.cmegroup.com/trading/equity ... e=20181114
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кеша фсьо. Выдали BAB и BSV
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:54

  Vitaka написав:Кеша фсьо. Выдали BAB и BSV

свора собак лаяла на биток и в итоге всьо)
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:05

Создателем первой криптовалюты считается Сатоши Накамото, но кто он такой никто не может узнать уже десять лет.

Известно, что до 2010 года Накамото активно общался на форумах, а потом исчез навсегда.

В кошельке, принадлежащем Сатоши, хранится огромная сумма, эквивалентная 10 миллиардам долларов,
но за последние 5 лет никаких операций с этим кошельком зафиксировано не было.

Причина этого довольно печальна: "Сатоши Накамото" умер 26 апреля 2013 года. Им оказался Дейв Клейман, два факта о котором стали известны в этом году.

Во-первых, брат Дейва Айра в феврале 2018 года подал в суд на Крега Райта, провозгласившего себя создателем Биткоина. В суде он привёл переписку Дейва и Крега из которой видно, что именно Дейв был создателем Биткоина.

Во-вторых на прошлой неделе в интервью Блумбергу один из людей, стоявших у истоков первой криптовалюты, Джефф Гарзик сообщил, что общался по электронной почте с Накомото, а потом лично встречался с Дейвом Клейманом и по многим признакам это был один и тот же человек.

Вполне возможно, что ключи от кошелька, в котором хранится огромная сумма биткоинов, Дейв Клейман унёс с собой.

Вот такая печальная история. Человек, создавший Биткоин умер, не узнав, что его детище подорожает в миллионы раз и он станет одним из самых богатых людей на земле.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:04

  artist_007 написав:
  Zebra написав:
  artist_007 написав:Блин, биток сейчас - мечта любого сторонника использования крипты в качестве денег.
Волатильность почти ноль :)

Скоро сопля на 5600 будет

Эту соплю многие уже почти неделю ждут.Но чем больше ее ждут, тем меньше ее вероятность. А после вчерашнего "легкого пролива" набежавших шортистов постригут, к гадалке не ходи.
Я бы ванговал скорее небольшой шорт-сквиз на 6700 в течение двух-трех дней, а потом вниз на 6К. Соплю на 5600 ловить надо будет, и то не на всех биржах.
ЗЫ: перешел к накоплению битка до момента уполовинивания награды.Обмен только для окупаемости электричества, 0,01 битка на поиграться с альткоинами. Ну, если ничего экстраординарного не вылезет,может, поменяю часть депозита в начале декабря, аккурат к запуску новой площадки.А сейчас лучше играться с альтами,ИМХО.

Ну так что, кто лучше понимает рынок? Сопля на 5600 как по маслу :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Найдено еще одно практическое применение крипте (читать конец статьи): https://www.currenttime.tv/a/cashbery-m ... 02293.html
airmax78
 
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