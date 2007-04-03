Бывалый написав:Открытый интерес по ноябрьским контрактам CME 2966 штук *5=14 830 биткоинов*5.7=84.5 млн долларов. То есть движение на 11% это 10 млн долларов.
То есть все движение чтобы красиво заработать 10 млн. Можно конечно попробовать прикинуть заработки на внутридневной торговле. И биржу CBOE, там правда в разы меньше объемы. Очень интересная версия про фьючерсы
Шо, серьезно? Весь рынок фьючей, открытие которого должно было перевернуть мир - это 2966 контрактов на 85 лямов??? Капец...
Zebra написав:Так вот именно, что в короткую играть получается выгоднее крупняку. Хомяк побрит, по уши в крипте. Дави не хочу, были бы возможности. Фьючерсы - инструмент легализации профита. Способ вывести капитализацию в $800 млрд в кэш. Красиво в общем оболванили миллионы дураков.
Согласен, кроме $800 млрд. Не было в крипте и близко таких денег, чтобы их выводить в кэш. Вероятнее всего, не было даже $80 реальных млрд.
Помнится, даже на крупных биржах осенью прошлого года в стаканах на продажу было "аж" по 1000 битков - Штамп, Биттрекс, Поло, Битмекс, GDAХ. На Финиках, Бинансе и Хуоби до 3000.
Максимум фри-флоат был 5% от денежной массы монет. Остальное лежало мертвым грузом на холодных кошельках,а объемы внебиржевой торговли были нематериальными (гипотеза о продаже целых кошельков с ключами выглядит очень неправдоподобной).
Эти несколько процентов обратным счетом и обеспечивали впечатляющую расчетную капу.
А как "ранние" начали минимально окэшиваться, да "волки" фьючерсами играть, сразу все и сдулось втрое. А забрали то исходя из капы Тезера и движения банковских счетов бирж млрд 12-13 всего то...
Создателем первой криптовалюты считается Сатоши Накамото, но кто он такой никто не может узнать уже десять лет.
Известно, что до 2010 года Накамото активно общался на форумах, а потом исчез навсегда.
В кошельке, принадлежащем Сатоши, хранится огромная сумма, эквивалентная 10 миллиардам долларов, но за последние 5 лет никаких операций с этим кошельком зафиксировано не было.
Причина этого довольно печальна: "Сатоши Накамото" умер 26 апреля 2013 года. Им оказался Дейв Клейман, два факта о котором стали известны в этом году.
Во-первых, брат Дейва Айра в феврале 2018 года подал в суд на Крега Райта, провозгласившего себя создателем Биткоина. В суде он привёл переписку Дейва и Крега из которой видно, что именно Дейв был создателем Биткоина.
Во-вторых на прошлой неделе в интервью Блумбергу один из людей, стоявших у истоков первой криптовалюты, Джефф Гарзик сообщил, что общался по электронной почте с Накомото, а потом лично встречался с Дейвом Клейманом и по многим признакам это был один и тот же человек.
Вполне возможно, что ключи от кошелька, в котором хранится огромная сумма биткоинов, Дейв Клейман унёс с собой.
Вот такая печальная история. Человек, создавший Биткоин умер, не узнав, что его детище подорожает в миллионы раз и он станет одним из самых богатых людей на земле.
artist_007 написав:Блин, биток сейчас - мечта любого сторонника использования крипты в качестве денег. Волатильность почти ноль
Скоро сопля на 5600 будет
Эту соплю многие уже почти неделю ждут.Но чем больше ее ждут, тем меньше ее вероятность. А после вчерашнего "легкого пролива" набежавших шортистов постригут, к гадалке не ходи. Я бы ванговал скорее небольшой шорт-сквиз на 6700 в течение двух-трех дней, а потом вниз на 6К. Соплю на 5600 ловить надо будет, и то не на всех биржах. ЗЫ: перешел к накоплению битка до момента уполовинивания награды.Обмен только для окупаемости электричества, 0,01 битка на поиграться с альткоинами. Ну, если ничего экстраординарного не вылезет,может, поменяю часть депозита в начале декабря, аккурат к запуску новой площадки.А сейчас лучше играться с альтами,ИМХО.
Ну так что, кто лучше понимает рынок? Сопля на 5600 как по маслу