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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
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6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:46

Селянам на Дніпропетровщині роздали гроші, отримані від операцій з біткоїнами
Раніше місцеві мешканці інвестували позабюджетні кошти своєї ОТГ у криптовалюти

У Єлизаветівській сілраді на Дніпропетровщині сільський голова видав членам територіальної громади, що мають право голосу, по 100 гривень бонусів від експерименту з криптовалютою Bitcoin (Біткоїн). Менш ніж рік тому тут вирішили інвестувати позабюджетні кошти громади в криптовалюту.

«Криптовалютному експерименту, започаткованому мною та нашою сільрадою, немає ще й року, але є добра тенденція та перший результат. За перший день свої бонуси отримали 160 членів тергромади», – розповів сільський голова Максим Голосний, пише «Укрінформ».

Повідомляється, що по 100 грн роздали членам тергромади, які проживали, мали право голосу та були прописані в селі Єлизаветівка станом на 1 січня 2015 року. За словами сільського голови, надалі такі бонуси видаватимуть щопонеділка.

Як зазначив Голосний, гроші – це соціальні дивіденди, які були згенеровані під час криптовалютного експерименту без залучення бюджетних коштів. Голова сільради висловив припущення, що «прості люди, з посмішкою отримавши цей маленький бонус, придбають щось незаплановане до новорічного столу».

«Укрінформ» зазначає, що торік громаді на чолі з креативним сільським головою Максимом Голосним пішла на унікальний для України експеримент – інвестувати позабюджетні кошти громади в криптовалюту. Сільському голові сесія сільради дозволила одноосібно здійснювати операції з криптовалютою в інтересах територіальної громади без залучення бюджетних коштів.

Єлизаветівці інвестуватимуть в Cardano, Ripple, ІОТА і Bitcoin. Експеримент буде діяти до 2023 року. Право на участь в ньому отримали всі, хто прописаний в Єлизаветівці і голосував на виборах 2015 року.

Максима Голосного називають автором бігборду «Баба і кіт» зі слоганом «Взнала, що онук голосував за «Регіони» – переписала хату на кота», який розмістили в Кам’янському (тодішній Дніпродзержинськ) під час виборчої кампанії до парламенту 2012 року.

https://zaxid.net/news/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:45

airmax78

Найдено еще одно практическое применение крипте ...

У крипты есть только одно практическое применение - спекуляция.Но оно превосходит сотни и тысячи других.Честно признаться, все подвижки что то внедрить полезное спотыкаются об волатильность, которая подходит только для спекуляции, и всё тут.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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