Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:46

Селянам на Дніпропетровщині роздали гроші, отримані від операцій з біткоїнамиРаніше місцеві мешканці інвестували позабюджетні кошти своєї ОТГ у криптовалютиУ Єлизаветівській сілраді на Дніпропетровщині сільський голова видав членам територіальної громади, що мають право голосу, по 100 гривень бонусів від експерименту з криптовалютою Bitcoin (Біткоїн). Менш ніж рік тому тут вирішили інвестувати позабюджетні кошти громади в криптовалюту.«Криптовалютному експерименту, започаткованому мною та нашою сільрадою, немає ще й року, але є добра тенденція та перший результат. За перший день свої бонуси отримали 160 членів тергромади», – розповів сільський голова Максим Голосний, пише «Укрінформ».Повідомляється, що по 100 грн роздали членам тергромади, які проживали, мали право голосу та були прописані в селі Єлизаветівка станом на 1 січня 2015 року. За словами сільського голови, надалі такі бонуси видаватимуть щопонеділка.Як зазначив Голосний, гроші – це соціальні дивіденди, які були згенеровані під час криптовалютного експерименту без залучення бюджетних коштів. Голова сільради висловив припущення, що «прості люди, з посмішкою отримавши цей маленький бонус, придбають щось незаплановане до новорічного столу».«Укрінформ» зазначає, що торік громаді на чолі з креативним сільським головою Максимом Голосним пішла на унікальний для України експеримент – інвестувати позабюджетні кошти громади в криптовалюту. Сільському голові сесія сільради дозволила одноосібно здійснювати операції з криптовалютою в інтересах територіальної громади без залучення бюджетних коштів.Єлизаветівці інвестуватимуть в Cardano, Ripple, ІОТА і Bitcoin. Експеримент буде діяти до 2023 року. Право на участь в ньому отримали всі, хто прописаний в Єлизаветівці і голосував на виборах 2015 року.Максима Голосного називають автором бігборду «Баба і кіт» зі слоганом «Взнала, що онук голосував за «Регіони» – переписала хату на кота», який розмістили в Кам’янському (тодішній Дніпродзержинськ) під час виборчої кампанії до парламенту 2012 року.