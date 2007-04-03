Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:45

airmax78



Найдено еще одно практическое применение крипте ...



У крипты есть только одно практическое применение - спекуляция.Но оно превосходит сотни и тысячи других.Честно признаться, все подвижки что то внедрить полезное спотыкаются об волатильность, которая подходит только для спекуляции, и всё тут.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.