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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1360136113621363

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:46

Селянам на Дніпропетровщині роздали гроші, отримані від операцій з біткоїнами
Раніше місцеві мешканці інвестували позабюджетні кошти своєї ОТГ у криптовалюти

У Єлизаветівській сілраді на Дніпропетровщині сільський голова видав членам територіальної громади, що мають право голосу, по 100 гривень бонусів від експерименту з криптовалютою Bitcoin (Біткоїн). Менш ніж рік тому тут вирішили інвестувати позабюджетні кошти громади в криптовалюту.

«Криптовалютному експерименту, започаткованому мною та нашою сільрадою, немає ще й року, але є добра тенденція та перший результат. За перший день свої бонуси отримали 160 членів тергромади», – розповів сільський голова Максим Голосний, пише «Укрінформ».

Повідомляється, що по 100 грн роздали членам тергромади, які проживали, мали право голосу та були прописані в селі Єлизаветівка станом на 1 січня 2015 року. За словами сільського голови, надалі такі бонуси видаватимуть щопонеділка.

Як зазначив Голосний, гроші – це соціальні дивіденди, які були згенеровані під час криптовалютного експерименту без залучення бюджетних коштів. Голова сільради висловив припущення, що «прості люди, з посмішкою отримавши цей маленький бонус, придбають щось незаплановане до новорічного столу».

«Укрінформ» зазначає, що торік громаді на чолі з креативним сільським головою Максимом Голосним пішла на унікальний для України експеримент – інвестувати позабюджетні кошти громади в криптовалюту. Сільському голові сесія сільради дозволила одноосібно здійснювати операції з криптовалютою в інтересах територіальної громади без залучення бюджетних коштів.

Єлизаветівці інвестуватимуть в Cardano, Ripple, ІОТА і Bitcoin. Експеримент буде діяти до 2023 року. Право на участь в ньому отримали всі, хто прописаний в Єлизаветівці і голосував на виборах 2015 року.

Максима Голосного називають автором бігборду «Баба і кіт» зі слоганом «Взнала, що онук голосував за «Регіони» – переписала хату на кота», який розмістили в Кам’янському (тодішній Дніпродзержинськ) під час виборчої кампанії до парламенту 2012 року.

https://zaxid.net/news/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:45

airmax78

Найдено еще одно практическое применение крипте ...

У крипты есть только одно практическое применение - спекуляция.Но оно превосходит сотни и тысячи других.Честно признаться, все подвижки что то внедрить полезное спотыкаются об волатильность, которая подходит только для спекуляции, и всё тут.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:09

  Zebra написав:Скоро сопля на 5600 будет

Ну так что, кто лучше понимает рынок? Сопля на 5600 как по маслу :mrgreen:

:mrgreen:
О.К.,Зебра, в следующий прогноз в слово (или вместо слова) скоро вкладывайте, пожалуйста, конкретные временные рамки, а то вдруг мы несколько сопель на 5600 местами перепутаем, и не узнаем, какую точно Вы имели ввиду :mrgreen:
Если часто делать какие-нибудь прогнозы, какой-нибудь рано или поздно исполнится :P
ЗЫ:прогноз на конец года, надеюсь, подразумевает временной диапазон около 23:59 31 декабря?
ЗЫ2:маркетмейкер с маниакальной настойчивостью пытается продавить рынок до 3К до момента уполовинивания награды за блок и щекочет нервишки ходлеров. Но выводы пока рано делать. Надо недельку-две подождать.Посмотрим, где и как кукл откупаться будет
Востаннє редагувалось artist_007 в П'ят 16 лис, 2018 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:22

  artist_007 написав:...Посмотрим, где и как кукл откупаться будет

с чего вы решили, что "будет откупаться", а не, к примеру, "перешел в длинные трежеря" или "докупил фонду на падении"?

зы. умиляет уверенность бит-холдеров, что это тот базовый актив, который все хотят иметь, и, в случае продажи, стремятся откупить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:18

  Yuri_T написав:
  artist_007 написав:...Посмотрим, где и как кукл откупаться будет

с чего вы решили, что "будет откупаться", а не, к примеру, "перешел в длинные трежеря" или "докупил фонду на падении"?

зы. умиляет уверенность бит-холдеров, что это тот базовый актив, который все хотят иметь, и, в случае продажи, стремятся откупить.


А с того, что писАл Зебра несколько постов выше.
Если схема дампа битка во время экспирации фьючерсов работает именно так, то кукл должен вернуть тот актив, который взял в долг, чтобы дампануть рынок.
Конечно, он может сделать крупный закуп и в другом криптоактиве, но это все равно приведет в итоге к раскрытию схемы и конечной цели кукла.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:28

  artist_007 написав:
  Yuri_T написав:
  artist_007 написав:...Посмотрим, где и как кукл откупаться будет

с чего вы решили, что "будет откупаться", а не, к примеру, "перешел в длинные трежеря" или "докупил фонду на падении"?

зы. умиляет уверенность бит-холдеров, что это тот базовый актив, который все хотят иметь, и, в случае продажи, стремятся откупить.


А с того, что писАл Зебра несколько постов выше.
Если схема дампа битка во время экспирации фьючерсов работает именно так, то кукл должен вернуть тот актив, который взял в долг, чтобы дампануть рынок.
Конечно, он может сделать крупный закуп и в другом криптоактиве, но это все равно приведет в итоге к раскрытию схемы и конечной цели кукла.

Крупные игроки покупают не монеты, а активы. Они вмолне могли скупить майнинговые пулы, либо это владельцы пулов скинули еще не намайненные монеты, пока это овно хоть что то стоило, тем самым на какое то время вперед обеспечив сете стабильность бизнеса.

Тот же Bitmain спокойно может шортить биток, а возвращать его с намайненного.
Zebra
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