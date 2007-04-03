|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:02
Ethereum написав:
"Лед тронулся господа присяжные"...
Далі ще буде. Але шоу вже в дії))
Об чем речь? Не говорите загадками
Вы об очередной кончине биткоина, о новом цикле роста крипторынка, или все-то о форке кэша?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 729
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:25
zРадио написав: Ethereum написав:
"Лед тронулся господа присяжные"...
Далі ще буде. Але шоу вже в дії))
Об чем речь? Не говорите загадками
Вы об очередной кончине биткоина, о новом цикле роста крипторынка, или все-то о форке кэша?
Думаю на Вас чекають американські горки))
Рости він може коли будуть інвестори. А вони є? В мене всі знайомі зливають...
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 178
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|67885
|170222495
|
|
|6484
|1371507
|
|
|38
|39119
|
|