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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1361136213631364

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 170
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
35%
60
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:02

  Ethereum написав:"Лед тронулся господа присяжные"...
Далі ще буде. Але шоу вже в дії))


Об чем речь? Не говорите загадками :)

Вы об очередной кончине биткоина, о новом цикле роста крипторынка, или все-то о форке кэша? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:25

  zРадио написав:
  Ethereum написав:"Лед тронулся господа присяжные"...
Далі ще буде. Але шоу вже в дії))


Об чем речь? Не говорите загадками :)

Вы об очередной кончине биткоина, о новом цикле роста крипторынка, или все-то о форке кэша? :mrgreen:


Думаю на Вас чекають американські горки))
Рости він може коли будуть інвестори. А вони є? В мене всі знайомі зливають...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:17

  Ethereum написав:
  zРадио написав:
  Ethereum написав:"Лед тронулся господа присяжные"...
Далі ще буде. Але шоу вже в дії))


Об чем речь? Не говорите загадками :)

Вы об очередной кончине биткоина, о новом цикле роста крипторынка, или все-то о форке кэша? :mrgreen:


Думаю на Вас чекають американські горки))


Возможно - рынок очень спекулятивный.

Но количество пользователей и транзакций биткоина растет. А валюта, которую используют, в долгосроке будет дорожать. Тем более, что предложение ограничено.

https://bitinfocharts.com/comparison/bi ... tions.html
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тизера в обороте стало почти в половину меньше всего за пару недель. Я чета еще думал, что надо шорт открываться на всю котлету, раз самых торгуемых стейблоинов стало меньше. Ну да ладно. Жду еще пролива и начну откупаться.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:56

  Zebra написав:Тизера в обороте стало почти в половину меньше всего за пару недель. Я чета еще думал, что надо шорт открываться на всю котлету, раз самых торгуемых стейблоинов стало меньше. Ну да ладно. Жду еще пролива и начну откупаться.

А как же поход на 3-4 до конца года?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:05

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Тизера в обороте стало почти в половину меньше всего за пару недель. Я чета еще думал, что надо шорт открываться на всю котлету, раз самых торгуемых стейблоинов стало меньше. Ну да ладно. Жду еще пролива и начну откупаться.

А как же поход на 3-4 до конца года?


Так можно и апиздать :)
Vitaka
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