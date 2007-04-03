Тизера в обороте стало почти в половину меньше всего за пару недель. Я чета еще думал, что надо шорт открываться на всю котлету, раз самых торгуемых стейблоинов стало меньше. Ну да ладно. Жду еще пролива и начну откупаться.
Zebra написав:Тизера в обороте стало почти в половину меньше всего за пару недель. Я чета еще думал, что надо шорт открываться на всю котлету, раз самых торгуемых стейблоинов стало меньше. Ну да ладно. Жду еще пролива и начну откупаться.
Zebra написав:Тизера в обороте стало почти в половину меньше всего за пару недель. Я чета еще думал, что надо шорт открываться на всю котлету, раз самых торгуемых стейблоинов стало меньше. Ну да ладно. Жду еще пролива и начну откупаться.