Тизера в обороте стало почти в половину меньше всего за пару недель. Я чета еще думал, что надо шорт открываться на всю котлету, раз самых торгуемых стейблоинов стало меньше. Ну да ладно. Жду еще пролива и начну откупаться.
Zebra написав:Тизера в обороте стало почти в половину меньше всего за пару недель. Я чета еще думал, что надо шорт открываться на всю котлету, раз самых торгуемых стейблоинов стало меньше. Ну да ладно. Жду еще пролива и начну откупаться.
Zebra написав:Тизера в обороте стало почти в половину меньше всего за пару недель. Я чета еще думал, что надо шорт открываться на всю котлету, раз самых торгуемых стейблоинов стало меньше. Ну да ладно. Жду еще пролива и начну откупаться.
Zebra написав:Тизера в обороте стало почти в половину меньше всего за пару недель. Я чета еще думал, что надо шорт открываться на всю котлету, раз самых торгуемых стейблоинов стало меньше. Ну да ладно. Жду еще пролива и начну откупаться.
Zebra написав:Тизера в обороте стало почти в половину меньше всего за пару недель. Я чета еще думал, что надо шорт открываться на всю котлету, раз самых торгуемых стейблоинов стало меньше. Ну да ладно. Жду еще пролива и начну откупаться.
А как же поход на 3-4 до конца года?
так на 3-4 ж и жду пролива, уже рукой подать, хомки в отчаянии, пока дают 5 тысч, надо сливать