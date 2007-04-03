Додано: Суб 17 лис, 2018 18:02

Zebra написав: так на 3-4 ж и жду пролива, уже рукой подать, хомки в отчаянии, пока дают 5 тысч, надо сливать так на 3-4 ж и жду пролива, уже рукой подать, хомки в отчаянии, пока дают 5 тысч, надо сливать

Фууууу...Зебра - просто тривиальный биржевой загонялаПугает обезумевших хомяков, чтобы те пренепременно слились, и к НГ получить заветные 3-4к за биток, где рай для откупаДля того, чтобы гипотетические хомки слились под ноль, нужно, чтобы они появились.А появиться они могут только во время набора позиции,одновременно с новостями про ETF, открытие новых бирж, и победными реляциями, что "вот-вот дно и дешевле уже не буит".Если речь, конечно, про хомок, а не о прожженных суровыми боданиями с макркетмейкером на криптопомойках Зебрах.Но хомки побриты и напуганы, для появления новых хомок и их бритья нужен долгоиграющий флет с хорошим новостным фоном, и до Нового Года времени для набора позиции маловато.Маркетмейкер пугает не хомок, он пытается дожать ходлеров, посылая им сигналы, что нужно срочно избавляться от актива.Но с каждым годом количество ходлеров растет, и продавцов на рынке меньше, чем покупателей.А курс при этом не растет. Странно, не находите?Маркетмейкер давно засветил свою стратегию, его движения все более резки,чтобы сложнее было сесть ему на хвост, но цель ясна.Но я лично не верю, что он сможет достичь своей цели в этом году.