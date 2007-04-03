Об чем речь? Не говорите загадками
Вы об очередной кончине биткоина, о новом цикле роста крипторынка, или все-то о форке кэша?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:02
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:25
Думаю на Вас чекають американські горки))
Рости він може коли будуть інвестори. А вони є? В мене всі знайомі зливають...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:17
Возможно - рынок очень спекулятивный.
Но количество пользователей и транзакций биткоина растет. А валюта, которую используют, в долгосроке будет дорожать. Тем более, что предложение ограничено.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тизера в обороте стало почти в половину меньше всего за пару недель. Я чета еще думал, что надо шорт открываться на всю котлету, раз самых торгуемых стейблоинов стало меньше. Ну да ладно. Жду еще пролива и начну откупаться.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:56
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:05
Так можно и апиздать
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:41
а обратно?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
зебра тут вещал про квантовый комп и про обнуление
нет ни того, ни другого
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:51
так на 3-4 ж и жду пролива, уже рукой подать, хомки в отчаянии, пока дают 5 тысч, надо сливать
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:02
Фууууу...
Зебра - просто тривиальный биржевой загоняла
Пугает обезумевших хомяков, чтобы те пренепременно слились, и к НГ получить заветные 3-4к за биток, где рай для откупа
Для того, чтобы гипотетические хомки слились под ноль, нужно, чтобы они появились.
А появиться они могут только во время набора позиции,одновременно с новостями про ETF, открытие новых бирж, и победными реляциями, что "вот-вот дно и дешевле уже не буит".Если речь, конечно, про хомок, а не о прожженных суровыми боданиями с макркетмейкером на криптопомойках Зебрах.
Но хомки побриты и напуганы, для появления новых хомок и их бритья нужен долгоиграющий флет с хорошим новостным фоном, и до Нового Года времени для набора позиции маловато.
Маркетмейкер пугает не хомок, он пытается дожать ходлеров, посылая им сигналы, что нужно срочно избавляться от актива.
Но с каждым годом количество ходлеров растет, и продавцов на рынке меньше, чем покупателей.
А курс при этом не растет. Странно, не находите?
Маркетмейкер давно засветил свою стратегию, его движения все более резки,чтобы сложнее было сесть ему на хвост, но цель ясна.
Но я лично не верю, что он сможет достичь своей цели в этом году.
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