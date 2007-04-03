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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:49
artist_007 написав:
Но с каждым годом количество ходлеров растет, и продавцов на рынке меньше, чем покупателей.
как определяете, шо количество растёт ?
а шо делать?
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Додано: Нед 18 лис, 2018 00:31
чик написав: artist_007 написав:
Но с каждым годом количество ходлеров растет, и продавцов на рынке меньше, чем покупателей.
как определяете, шо количество растёт ?
Долго разжевывать.
Здесь, например, сделали это за меня, почитайте: https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/uiHOMZu8-dolzhno-li-bytb-glubokoe-padenie/
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