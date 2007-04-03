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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1362136313641365

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 171
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
36%
61
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:49

  artist_007 написав:Но с каждым годом количество ходлеров растет, и продавцов на рынке меньше, чем покупателей.

как определяете, шо количество растёт ?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:31

  чик написав:
  artist_007 написав:Но с каждым годом количество ходлеров растет, и продавцов на рынке меньше, чем покупателей.

как определяете, шо количество растёт ?

Долго разжевывать.
Здесь, например, сделали это за меня, почитайте: https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/uiHOMZu8-dolzhno-li-bytb-glubokoe-padenie/
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 08:05

Если уж и закупаться, то биткойном за гривну. Биткойн на низах, а гривна как раз укрепилась.

Запомните текущие цифры, посмотрим, что будет в начале декабря (недельки через две).
А Зебра пусть ждет свои 4000 за биткойн :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 09:25

  Искатель написав:Если уж и закупаться, то биткойном за гривну. Биткойн на низах, а гривна как раз укрепилась.

Запомните текущие цифры, посмотрим, что будет в начале декабря (недельки через две).
А Зебра пусть ждет свои 4000 за биткойн :)

Зебра агитировал во время летнего девала ниже рынка закупаться по ~8000 за гривны))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 09:28

Польша вводит 19% налог

Начиная с 1 января 2019 года все пользователи криптовалют должны будут вносить данные об операциях с цифровыми валютами в ежегодную налоговую декларацию, а также платить 19% налог в случае обмена криптовалют на платежный инструмент, товар, услугу или право собственности, которые не являются виртуальными валютами. Данные условия распространяются как на юридических, так и на физических лиц.

При этом обмен одной криптовалюты на другую налогом не облагается. Если доход от от продажи криптовалюты будет получен в фиате, то он должен облагается налогом как доход от прироста капитала и инвестиций. Доход свыше 1 млн злотых облагается дополнительным «налогом солидарности» в размере 4%.
https://bits.media/polsha-vvodit-19-nal ... valyutami/
moniks
 
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