как определяете, шо количество растёт ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:49
как определяете, шо количество растёт ?
а шо делать?
Додано: Нед 18 лис, 2018 00:31
Долго разжевывать.
Здесь, например, сделали это за меня, почитайте:
Додано: Нед 18 лис, 2018 08:05
Если уж и закупаться, то
Запомните текущие цифры, посмотрим, что будет в начале декабря (недельки через две).
А Зебра пусть ждет свои 4000 за биткойн
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 18 лис, 2018 09:25
Зебра агитировал во время летнего девала ниже рынка закупаться по ~8000 за гривны))
Додано: Нед 18 лис, 2018 09:28
Польша вводит 19% налог
Начиная с 1 января 2019 года все пользователи криптовалют должны будут вносить данные об операциях с цифровыми валютами в ежегодную налоговую декларацию, а также платить 19% налог в случае обмена криптовалют на платежный инструмент, товар, услугу или право собственности, которые не являются виртуальными валютами. Данные условия распространяются как на юридических, так и на физических лиц.
При этом обмен одной криптовалюты на другую налогом не облагается. Если доход от от продажи криптовалюты будет получен в фиате, то он должен облагается налогом как доход от прироста капитала и инвестиций. Доход свыше 1 млн злотых облагается дополнительным «налогом солидарности» в размере 4%.
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