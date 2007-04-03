как определяете, шо количество растёт ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:49
как определяете, шо количество растёт ?
а шо делать?
Додано: Нед 18 лис, 2018 00:31
Долго разжевывать.
Здесь, например, сделали это за меня, почитайте:
Додано: Нед 18 лис, 2018 08:05
Если уж и закупаться, то
Запомните текущие цифры, посмотрим, что будет в начале декабря (недельки через две).
А Зебра пусть ждет свои 4000 за биткойн
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 18 лис, 2018 09:25
Зебра агитировал во время летнего девала ниже рынка закупаться по ~8000 за гривны))
Додано: Нед 18 лис, 2018 09:28
Польша вводит 19% налог
Начиная с 1 января 2019 года все пользователи криптовалют должны будут вносить данные об операциях с цифровыми валютами в ежегодную налоговую декларацию, а также платить 19% налог в случае обмена криптовалют на платежный инструмент, товар, услугу или право собственности, которые не являются виртуальными валютами. Данные условия распространяются как на юридических, так и на физических лиц.
При этом обмен одной криптовалюты на другую налогом не облагается. Если доход от от продажи криптовалюты будет получен в фиате, то он должен облагается налогом как доход от прироста капитала и инвестиций. Доход свыше 1 млн злотых облагается дополнительным «налогом солидарности» в размере 4%.
Додано: Нед 18 лис, 2018 13:47
Кое-что проясняется.
1. Надо готовиться к скорому появлению подобного налога и у нас.И,думаю,во всех странах ближнего зарубежья, если таковой отсутствует.Подозреваю,это может быть сделано уже вскоре после проведения выборов.До выборов тоже вероятно принятие каких-либо законов, но вероятность намного ниже, чем после.
2. Рынок готовят к единым цивилизованным правилам игры. Подозреваю, введут несколько новых законов о механизмах защит прав собственности и ответственности за их нарушение.
Итого: есть еще приблизительно год на операции с криптой за гривню. Потом будет слишком рисково/невыгодно.
Все ИМХО,ессно
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:01
Неудивительно.
Зебрам для заработка нужен движняк на рынке во всех проявлениях,флет лишает их хлебушка.Причем чем дольше флет, тем больше Зебры нервничают.
Во время флета хомяки отыгрываются на Зебрах, ухмыляются и корчат им рожи
Поэтому мы все время будем слышать то об ужастиках, то о чрезвычайно выгодных предложениях за гривню
А если серьезно, то если яйца стальные, то можно и за гривню. Примерно год уже курс на украинских быржах держится ниже мировых, иногда очень существенно. В такие моменты входить интересно,особенно перед пампами активов.
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