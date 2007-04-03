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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1362136313641365

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 171
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
36%
61
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:49

  artist_007 написав:Но с каждым годом количество ходлеров растет, и продавцов на рынке меньше, чем покупателей.

как определяете, шо количество растёт ?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:31

  чик написав:
  artist_007 написав:Но с каждым годом количество ходлеров растет, и продавцов на рынке меньше, чем покупателей.

как определяете, шо количество растёт ?

Долго разжевывать.
Здесь, например, сделали это за меня, почитайте: https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/uiHOMZu8-dolzhno-li-bytb-glubokoe-padenie/
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 08:05

Если уж и закупаться, то биткойном за гривну. Биткойн на низах, а гривна как раз укрепилась.

Запомните текущие цифры, посмотрим, что будет в начале декабря (недельки через две).
А Зебра пусть ждет свои 4000 за биткойн :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 09:25

  Искатель написав:Если уж и закупаться, то биткойном за гривну. Биткойн на низах, а гривна как раз укрепилась.

Запомните текущие цифры, посмотрим, что будет в начале декабря (недельки через две).
А Зебра пусть ждет свои 4000 за биткойн :)

Зебра агитировал во время летнего девала ниже рынка закупаться по ~8000 за гривны))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 09:28

Польша вводит 19% налог

Начиная с 1 января 2019 года все пользователи криптовалют должны будут вносить данные об операциях с цифровыми валютами в ежегодную налоговую декларацию, а также платить 19% налог в случае обмена криптовалют на платежный инструмент, товар, услугу или право собственности, которые не являются виртуальными валютами. Данные условия распространяются как на юридических, так и на физических лиц.

При этом обмен одной криптовалюты на другую налогом не облагается. Если доход от от продажи криптовалюты будет получен в фиате, то он должен облагается налогом как доход от прироста капитала и инвестиций. Доход свыше 1 млн злотых облагается дополнительным «налогом солидарности» в размере 4%.
https://bits.media/polsha-vvodit-19-nal ... valyutami/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:47

  moniks написав:Начиная с 1 января 2019 года все пользователи криптовалют должны будут вносить данные об операциях с цифровыми валютами в ежегодную налоговую декларацию, а также платить 19% налог в случае обмена криптовалют на платежный инструмент, товар, услугу или право собственности, которые не являются виртуальными валютами. Данные условия распространяются как на юридических, так и на физических лиц.

При этом обмен одной криптовалюты на другую налогом не облагается. Если доход от от продажи криптовалюты будет получен в фиате, то он должен облагается налогом как доход от прироста капитала и инвестиций. Доход свыше 1 млн злотых облагается дополнительным «налогом солидарности» в размере 4%.
https://bits.media/polsha-vvodit-19-nal ... valyutami/


Кое-что проясняется.
1. Надо готовиться к скорому появлению подобного налога и у нас.И,думаю,во всех странах ближнего зарубежья, если таковой отсутствует.Подозреваю,это может быть сделано уже вскоре после проведения выборов.До выборов тоже вероятно принятие каких-либо законов, но вероятность намного ниже, чем после.
2. Рынок готовят к единым цивилизованным правилам игры. Подозреваю, введут несколько новых законов о механизмах защит прав собственности и ответственности за их нарушение.
Итого: есть еще приблизительно год на операции с криптой за гривню. Потом будет слишком рисково/невыгодно.
Все ИМХО,ессно :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:01

  Vint написав:
  Искатель написав:Если уж и закупаться, то биткойном за гривну. Биткойн на низах, а гривна как раз укрепилась.

Запомните текущие цифры, посмотрим, что будет в начале декабря (недельки через две).
А Зебра пусть ждет свои 4000 за биткойн :)

Зебра агитировал во время летнего девала ниже рынка закупаться по ~8000 за гривны))

Неудивительно.
Зебрам для заработка нужен движняк на рынке во всех проявлениях,флет лишает их хлебушка.Причем чем дольше флет, тем больше Зебры нервничают.
Во время флета хомяки отыгрываются на Зебрах, ухмыляются и корчат им рожи :mrgreen:
Поэтому мы все время будем слышать то об ужастиках, то о чрезвычайно выгодных предложениях за гривню :P :mrgreen:
А если серьезно, то если яйца стальные, то можно и за гривню. Примерно год уже курс на украинских быржах держится ниже мировых, иногда очень существенно. В такие моменты входить интересно,особенно перед пампами активов.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

artist_007, эта шото новое... И какжы хомяки отыгрываюццо на Зебрах во время флета, шо аж гримасничают? Очинь интересна.
Vitaka
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