Zebra написав:так на 3-4 ж и жду пролива, уже рукой подать, хомки в отчаянии, пока дают 5 тысч, надо сливать
Фууууу... Зебра - просто тривиальный биржевой загоняла Пугает обезумевших хомяков, чтобы те пренепременно слились, и к НГ получить заветные 3-4к за биток, где рай для откупа Для того, чтобы гипотетические хомки слились под ноль, нужно, чтобы они появились. А появиться они могут только во время набора позиции,одновременно с новостями про ETF, открытие новых бирж, и победными реляциями, что "вот-вот дно и дешевле уже не буит".Если речь, конечно, про хомок, а не о прожженных суровыми боданиями с макркетмейкером на криптопомойках Зебрах. Но хомки побриты и напуганы, для появления новых хомок и их бритья нужен долгоиграющий флет с хорошим новостным фоном, и до Нового Года времени для набора позиции маловато. Маркетмейкер пугает не хомок, он пытается дожать ходлеров, посылая им сигналы, что нужно срочно избавляться от актива. Но с каждым годом количество ходлеров растет, и продавцов на рынке меньше, чем покупателей. А курс при этом не растет. Странно, не находите? Маркетмейкер давно засветил свою стратегию, его движения все более резки,чтобы сложнее было сесть ему на хвост, но цель ясна. Но я лично не верю, что он сможет достичь своей цели в этом году.
Начиная с 1 января 2019 года все пользователи криптовалют должны будут вносить данные об операциях с цифровыми валютами в ежегодную налоговую декларацию, а также платить 19% налог в случае обмена криптовалют на платежный инструмент, товар, услугу или право собственности, которые не являются виртуальными валютами. Данные условия распространяются как на юридических, так и на физических лиц.
При этом обмен одной криптовалюты на другую налогом не облагается. Если доход от от продажи криптовалюты будет получен в фиате, то он должен облагается налогом как доход от прироста капитала и инвестиций. Доход свыше 1 млн злотых облагается дополнительным «налогом солидарности» в размере 4%. https://bits.media/polsha-vvodit-19-nal ... valyutami/
moniks написав:Начиная с 1 января 2019 года все пользователи криптовалют должны будут вносить данные об операциях с цифровыми валютами в ежегодную налоговую декларацию, а также платить 19% налог в случае обмена криптовалют на платежный инструмент, товар, услугу или право собственности, которые не являются виртуальными валютами. Данные условия распространяются как на юридических, так и на физических лиц.
При этом обмен одной криптовалюты на другую налогом не облагается. Если доход от от продажи криптовалюты будет получен в фиате, то он должен облагается налогом как доход от прироста капитала и инвестиций. Доход свыше 1 млн злотых облагается дополнительным «налогом солидарности» в размере 4%. https://bits.media/polsha-vvodit-19-nal ... valyutami/
Кое-что проясняется. 1. Надо готовиться к скорому появлению подобного налога и у нас.И,думаю,во всех странах ближнего зарубежья, если таковой отсутствует.Подозреваю,это может быть сделано уже вскоре после проведения выборов.До выборов тоже вероятно принятие каких-либо законов, но вероятность намного ниже, чем после. 2. Рынок готовят к единым цивилизованным правилам игры. Подозреваю, введут несколько новых законов о механизмах защит прав собственности и ответственности за их нарушение. Итого: есть еще приблизительно год на операции с криптой за гривню. Потом будет слишком рисково/невыгодно. Все ИМХО,ессно
Искатель написав:Если уж и закупаться, то биткойном за гривну. Биткойн на низах, а гривна как раз укрепилась.
Запомните текущие цифры, посмотрим, что будет в начале декабря (недельки через две). А Зебра пусть ждет свои 4000 за биткойн
Зебра агитировал во время летнего девала ниже рынка закупаться по ~8000 за гривны))
Неудивительно. Зебрам для заработка нужен движняк на рынке во всех проявлениях,флет лишает их хлебушка.Причем чем дольше флет, тем больше Зебры нервничают. Во время флета хомяки отыгрываются на Зебрах, ухмыляются и корчат им рожи Поэтому мы все время будем слышать то об ужастиках, то о чрезвычайно выгодных предложениях за гривню А если серьезно, то если яйца стальные, то можно и за гривню. Примерно год уже курс на украинских быржах держится ниже мировых, иногда очень существенно. В такие моменты входить интересно,особенно перед пампами активов.