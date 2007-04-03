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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лис, 2018 00:26
Ааа, вона оно какая мнагахадовачка... А я глюпый, чет подумал, шо отыгрывацца, по аналогии казино - эта вазращать патеряное. А то сидел, думал, какжэж они фиатных Зебр мучают и атбирают у них фиат
А пока что месячный полет на уровне 6300-6400 ничего не принес, только обвалил на 5600. Кто сидел и ждал роста - дождался обвала, а адивать шорты на 6400 весьма стрёмно.
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Vitaka
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Додано: Пон 19 лис, 2018 01:44
Vitaka написав:
Ааа, вона оно какая мнагахадовачка... А я глюпый, чет подумал, шо отыгрывацца, по аналогии казино - эта вазращать патеряное. А то сидел, думал, какжэж они фиатных Зебр мучают и атбирают у них фиат
А пока что месячный полет на уровне 6300-6400 ничего не принес, только обвалил на 5600. Кто сидел и ждал роста - дождался обвала, а адивать шорты на 6400 весьма стрёмно.
Сейчас будет флет ещё несколько дней на уровне 5600 и снова вниз сопля. Ориентировочно 4900 можем потрогать.
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