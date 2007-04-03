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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1363136413651366

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 171
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
36%
61
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:26

  artist_007 написав:
  Vitaka написав:artist_007, эта шото новое... И какжы хомяки отыгрываюццо на Зебрах во время флета, шо аж гримасничают? Очинь интересна.

Как жы эта...
Они ж,канальи,ужо давным-давно слились на паник-селлах, а бойцам криптофронтов ишшо фибоначчи чухать,куда ввести и вывести и где свой депозит держать, шоб не ломанули :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Ааа, вона оно какая мнагахадовачка... А я глюпый, чет подумал, шо отыгрывацца, по аналогии казино - эта вазращать патеряное. А то сидел, думал, какжэж они фиатных Зебр мучают и атбирают у них фиат :mrgreen:
А пока что месячный полет на уровне 6300-6400 ничего не принес, только обвалил на 5600. Кто сидел и ждал роста - дождался обвала, а адивать шорты на 6400 весьма стрёмно.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:44

  Vitaka написав:
  artist_007 написав:
  Vitaka написав:artist_007, эта шото новое... И какжы хомяки отыгрываюццо на Зебрах во время флета, шо аж гримасничают? Очинь интересна.

Как жы эта...
Они ж,канальи,ужо давным-давно слились на паник-селлах, а бойцам криптофронтов ишшо фибоначчи чухать,куда ввести и вывести и где свой депозит держать, шоб не ломанули :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Ааа, вона оно какая мнагахадовачка... А я глюпый, чет подумал, шо отыгрывацца, по аналогии казино - эта вазращать патеряное. А то сидел, думал, какжэж они фиатных Зебр мучают и атбирают у них фиат :mrgreen:
А пока что месячный полет на уровне 6300-6400 ничего не принес, только обвалил на 5600. Кто сидел и ждал роста - дождался обвала, а адивать шорты на 6400 весьма стрёмно.

Сейчас будет флет ещё несколько дней на уровне 5600 и снова вниз сопля. Ориентировочно 4900 можем потрогать.
Zebra
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