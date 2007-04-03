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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1363136413651366

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 171
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
36%
61
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:26

  artist_007 написав:
  Vitaka написав:artist_007, эта шото новое... И какжы хомяки отыгрываюццо на Зебрах во время флета, шо аж гримасничают? Очинь интересна.

Как жы эта...
Они ж,канальи,ужо давным-давно слились на паник-селлах, а бойцам криптофронтов ишшо фибоначчи чухать,куда ввести и вывести и где свой депозит держать, шоб не ломанули :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Ааа, вона оно какая мнагахадовачка... А я глюпый, чет подумал, шо отыгрывацца, по аналогии казино - эта вазращать патеряное. А то сидел, думал, какжэж они фиатных Зебр мучают и атбирают у них фиат :mrgreen:
А пока что месячный полет на уровне 6300-6400 ничего не принес, только обвалил на 5600. Кто сидел и ждал роста - дождался обвала, а адивать шорты на 6400 весьма стрёмно.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:44

  Vitaka написав:
  artist_007 написав:
  Vitaka написав:artist_007, эта шото новое... И какжы хомяки отыгрываюццо на Зебрах во время флета, шо аж гримасничают? Очинь интересна.

Как жы эта...
Они ж,канальи,ужо давным-давно слились на паник-селлах, а бойцам криптофронтов ишшо фибоначчи чухать,куда ввести и вывести и где свой депозит держать, шоб не ломанули :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Ааа, вона оно какая мнагахадовачка... А я глюпый, чет подумал, шо отыгрывацца, по аналогии казино - эта вазращать патеряное. А то сидел, думал, какжэж они фиатных Зебр мучают и атбирают у них фиат :mrgreen:
А пока что месячный полет на уровне 6300-6400 ничего не принес, только обвалил на 5600. Кто сидел и ждал роста - дождался обвала, а адивать шорты на 6400 весьма стрёмно.

Сейчас будет флет ещё несколько дней на уровне 5600 и снова вниз сопля. Ориентировочно 4900 можем потрогать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 04:43

Если курс 2 месяца почти стабилен, а потом за два часа без видимых причин падает на 10%, то очевидно, что это искусственная манипуляция.
Думаю, крипту сейчас обвалили банкиры, незаинтересованные в её стабильном курсе. Ведь если курс будет держаться стабильным, как было последние два месяца перед обвалом, то биткоин спокойно можно будет использовать как платежный инструмент. Думаю, эти "киты" два месяца скупали по чуть-чуть, а потом одномоментно вываливали на рынок большие суммы на продажу, чем спровоцировали обвал.
Tegularius
 
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