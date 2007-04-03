Додано: Пон 19 лис, 2018 10:55

Хьюстон, Хьюстон...



зы. жду ох..ных историй о том, как "удачно продал по 6300 и теперь жду точку для откупа"

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.