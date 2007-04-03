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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1364136513661367>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 172
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
36%
62
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:26

  artist_007 написав:
  Vitaka написав:artist_007, эта шото новое... И какжы хомяки отыгрываюццо на Зебрах во время флета, шо аж гримасничают? Очинь интересна.

Как жы эта...
Они ж,канальи,ужо давным-давно слились на паник-селлах, а бойцам криптофронтов ишшо фибоначчи чухать,куда ввести и вывести и где свой депозит держать, шоб не ломанули :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Ааа, вона оно какая мнагахадовачка... А я глюпый, чет подумал, шо отыгрывацца, по аналогии казино - эта вазращать патеряное. А то сидел, думал, какжэж они фиатных Зебр мучают и атбирают у них фиат :mrgreen:
А пока что месячный полет на уровне 6300-6400 ничего не принес, только обвалил на 5600. Кто сидел и ждал роста - дождался обвала, а адивать шорты на 6400 весьма стрёмно.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:44

  Vitaka написав:
  artist_007 написав:
  Vitaka написав:artist_007, эта шото новое... И какжы хомяки отыгрываюццо на Зебрах во время флета, шо аж гримасничают? Очинь интересна.

Как жы эта...
Они ж,канальи,ужо давным-давно слились на паник-селлах, а бойцам криптофронтов ишшо фибоначчи чухать,куда ввести и вывести и где свой депозит держать, шоб не ломанули :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Ааа, вона оно какая мнагахадовачка... А я глюпый, чет подумал, шо отыгрывацца, по аналогии казино - эта вазращать патеряное. А то сидел, думал, какжэж они фиатных Зебр мучают и атбирают у них фиат :mrgreen:
А пока что месячный полет на уровне 6300-6400 ничего не принес, только обвалил на 5600. Кто сидел и ждал роста - дождался обвала, а адивать шорты на 6400 весьма стрёмно.

Сейчас будет флет ещё несколько дней на уровне 5600 и снова вниз сопля. Ориентировочно 4900 можем потрогать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 04:43

Если курс 2 месяца почти стабилен, а потом за два часа без видимых причин падает на 10%, то очевидно, что это искусственная манипуляция.
Думаю, крипту сейчас обвалили банкиры, незаинтересованные в её стабильном курсе. Ведь если курс будет держаться стабильным, как было последние два месяца перед обвалом, то биткоин спокойно можно будет использовать как платежный инструмент. Думаю, эти "киты" два месяца скупали по чуть-чуть, а потом одномоментно вываливали на рынок большие суммы на продажу, чем спровоцировали обвал.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 05:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Tegularius написав:Если курс 2 месяца почти стабилен, а потом за два часа без видимых причин падает на 10%, то очевидно, что это искусственная манипуляция.
Думаю, крипту сейчас обвалили банкиры, незаинтересованные в её стабильном курсе. Ведь если курс будет держаться стабильным, как было последние два месяца перед обвалом, то биткоин спокойно можно будет использовать как платежный инструмент. Думаю, эти "киты" два месяца скупали по чуть-чуть, а потом одномоментно вываливали на рынок большие суммы на продажу, чем спровоцировали обвал.
Банкирам оно нафик не надо, крипта не представляет для них сколько нибудь реальной конкуренции как платёжное средство, чтобы вообще интересоваться её курсом, не то что тратить деньги для раскачивания рынка
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:55

Хьюстон, Хьюстон...

зы. жду ох..ных историй о том, как "удачно продал по 6300 и теперь жду точку для откупа"
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир по 150 баксов. На моменте он сделал тем не менее 10 иксов начиная с 1 января 2017 года. Запас падения еще эти самые 10 иксов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:22

Zebra
Что говорить тогда про xrp? $0,006540 на 01.01.2017
А вообще, чем ниже упадет крипта, тем лучше. Market Cap: $173 млрд, еще есть запас для падения.
Востаннє редагувалось Patr1ot в Пон 19 лис, 2018 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:46

  Patr1ot написав:Zebra
Что говорить тогда про xrp? $0,006540 на 01.01.2017
А вообще, чем ниже упадет крипта, тем лучше. Market Cap: $173 млн, еще есть запас для падения.

я свой прогноз на конец года еще весной озвучил

с 4ххх можно начинать откуп

цена до 5000 вырастет (просто потому что всегда бывают откаты), а выше уже как повезет
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:42

Так Зебра еще большой оптимист: https://news.finance.ua/ua/news/-/43881 ... do-bitcoin
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Лично я в эфир сейчас заскакиваю. Там шортов по нему открыто, столько, что уверен цена стрельнет ещё как минимум до $180.
Zebra
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