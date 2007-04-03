|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:23
Zebra написав:
Лично я в эфир сейчас заскакиваю. Там шортов по нему открыто, столько, что уверен цена стрельнет ещё как минимум до $180.
ИМХО зря.
Всё выглядит ещё очень и очень дорого.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1372
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:28
lrs7719 написав: Zebra написав:
Лично я в эфир сейчас заскакиваю. Там шортов по нему открыто, столько, что уверен цена стрельнет ещё как минимум до $180.
ИМХО зря.
Всё выглядит ещё очень и очень дорого.
Все равно сколько что стоит. Ещё будет шорт сквиз, затем снова вниз.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6371
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 786 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:31
Zebra написав: lrs7719 написав: Zebra написав:
Лично я в эфир сейчас заскакиваю. Там шортов по нему открыто, столько, что уверен цена стрельнет ещё как минимум до $180.
ИМХО зря.
Всё выглядит ещё очень и очень дорого.
Все равно сколько что стоит. Ещё будет шорт сквиз, затем снова вниз.
Я не умею так быстро реагировать. Но если и вправду идет глобальное охлаждение рынка и ICO на эфире будет все меньше и меньше, то прайс на эфирчик и в самом деле может улететь туда, откуда прилетел в 2017м году.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26806
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 2972 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|68143
|170293248
|
|
|6485
|1372765
|
Пон 19 лис, 2018 09:44
ЛОБ
|
|38
|39145
|
|