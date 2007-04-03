Zebra написав:Лично я в эфир сейчас заскакиваю. Там шортов по нему открыто, столько, что уверен цена стрельнет ещё как минимум до $180.
ИМХО зря. Всё выглядит ещё очень и очень дорого.
Все равно сколько что стоит. Ещё будет шорт сквиз, затем снова вниз.
Я не умею так быстро реагировать. Но если и вправду идет глобальное охлаждение рынка и ICO на эфире будет все меньше и меньше, то прайс на эфирчик и в самом деле может улететь туда, откуда прилетел в 2017м году.
airmax78 написав:Я не умею так быстро реагировать. Но если и вправду идет глобальное охлаждение рынка и ICO на эфире будет все меньше и меньше, то прайс на эфирчик и в самом деле может улететь туда, откуда прилетел в 2017м году.
Охлаждение рынка идёт, тут спору нет, только активы охлаждаются в цене плавно, а не крутыми пике. В эти моменты можно заработать.
airmax78 написав:Я не умею так быстро реагировать. Но если и вправду идет глобальное охлаждение рынка и ICO на эфире будет все меньше и меньше, то прайс на эфирчик и в самом деле может улететь туда, откуда прилетел в 2017м году.
Охлаждение рынка идёт, тут спору нет, только активы охлаждаются в цене плавно, а не крутыми пике. В эти моменты можно заработать.
Я боюсь что это будет похоже на зарабатывание на шортах в 2017м. Заработать можно, но если вовремя не закрыться - можно потерять все.
airmax78 написав:Я не умею так быстро реагировать. Но если и вправду идет глобальное охлаждение рынка и ICO на эфире будет все меньше и меньше, то прайс на эфирчик и в самом деле может улететь туда, откуда прилетел в 2017м году.
Охлаждение рынка идёт, тут спору нет, только активы охлаждаются в цене плавно, а не крутыми пике. В эти моменты можно заработать.
Я боюсь что это будет похоже на зарабатывание на шортах в 2017м. Заработать можно, но если вовремя не закрыться - можно потерять все.
2017 научил меня играть со стопами. Упадет ниже $148 закроюсь по стопу буду ждать цены в $100