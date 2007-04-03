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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1364136513661367

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 172
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
36%
62
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:23

  Zebra написав:Лично я в эфир сейчас заскакиваю. Там шортов по нему открыто, столько, что уверен цена стрельнет ещё как минимум до $180.


ИМХО зря.
Всё выглядит ещё очень и очень дорого.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:28

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:Лично я в эфир сейчас заскакиваю. Там шортов по нему открыто, столько, что уверен цена стрельнет ещё как минимум до $180.


ИМХО зря.
Всё выглядит ещё очень и очень дорого.

Все равно сколько что стоит. Ещё будет шорт сквиз, затем снова вниз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:31

  Zebra написав:
  lrs7719 написав:
  Zebra написав:Лично я в эфир сейчас заскакиваю. Там шортов по нему открыто, столько, что уверен цена стрельнет ещё как минимум до $180.


ИМХО зря.
Всё выглядит ещё очень и очень дорого.

Все равно сколько что стоит. Ещё будет шорт сквиз, затем снова вниз.

Я не умею так быстро реагировать. Но если и вправду идет глобальное охлаждение рынка и ICO на эфире будет все меньше и меньше, то прайс на эфирчик и в самом деле может улететь туда, откуда прилетел в 2017м году.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:46

  Zebra написав:
ИМХО зря.
Всё выглядит ещё очень и очень дорого.
Все равно сколько что стоит. Ещё будет шорт сквиз, затем снова вниз.


Ну и какой в этом смысл, если таргет 30-40 баксов? К марту будет самая веселуха. Это даже не начало, имхо. Хомяков, конечно, жаль. Думали, что ограничились сдачей одной шкуры.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:48

  airmax78 написав:Я не умею так быстро реагировать. Но если и вправду идет глобальное охлаждение рынка и ICO на эфире будет все меньше и меньше, то прайс на эфирчик и в самом деле может улететь туда, откуда прилетел в 2017м году.

Охлаждение рынка идёт, тут спору нет, только активы охлаждаются в цене плавно, а не крутыми пике. В эти моменты можно заработать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:01

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Я не умею так быстро реагировать. Но если и вправду идет глобальное охлаждение рынка и ICO на эфире будет все меньше и меньше, то прайс на эфирчик и в самом деле может улететь туда, откуда прилетел в 2017м году.

Охлаждение рынка идёт, тут спору нет, только активы охлаждаются в цене плавно, а не крутыми пике. В эти моменты можно заработать.

Я боюсь что это будет похоже на зарабатывание на шортах в 2017м. Заработать можно, но если вовремя не закрыться - можно потерять все.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:05

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Я не умею так быстро реагировать. Но если и вправду идет глобальное охлаждение рынка и ICO на эфире будет все меньше и меньше, то прайс на эфирчик и в самом деле может улететь туда, откуда прилетел в 2017м году.

Охлаждение рынка идёт, тут спору нет, только активы охлаждаются в цене плавно, а не крутыми пике. В эти моменты можно заработать.

Я боюсь что это будет похоже на зарабатывание на шортах в 2017м. Заработать можно, но если вовремя не закрыться - можно потерять все.

2017 научил меня играть со стопами.
Упадет ниже $148 закроюсь по стопу буду ждать цены в $100
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Криптовалюты подешевели: Лагард призвала центробанки мира выпускать криптовалюты.

https://ru.investing.com/news/cryptocur ... cle-584767
Чукча2
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