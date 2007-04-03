RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1365136613671368

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 173
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
36%
63
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:15

Мясорубка знатная, но битковые поминки справлять рановато. С биткэшами нехорошо получилось, но кто им доктор. Всё устаканится.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 727
З нами з: 14.04.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6376
З нами з: 21.09.12
Подякував: 473 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ой, не может быть, бетховен провалился ниже 5000, хотя 6000 - был непоколебимым уровнем поддержки, "ниже которого кукол не даст продавить никогда и ни за что - откупается все мгновенно".
airmax78
 
Повідомлень: 26814
З нами з: 25.10.12
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2972 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рипл так вообще оторвался от биткоина, и больше не привязан к нему.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6376
З нами з: 21.09.12
Подякував: 473 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:44

  Zebra написав:Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.

Надо отдать должное Бутерину - он всех честно предупредил еще в разгар лихорадки, что "вы йобнулись, не может эфир столько стоить". Хороший парень.
airmax78
 
Повідомлень: 26814
З нами з: 25.10.12
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2972 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1365136613671368
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: komant733, lrs7719, холява, дарий і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 6815, 6816, 6817
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
68168 170298495
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 22:11
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6485 1372818
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 09:44
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 39147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14489)
19.11.2018 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.