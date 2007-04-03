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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:15
Мясорубка знатная, но битковые поминки справлять рановато. С биткэшами нехорошо получилось, но кто им доктор. Всё устаканится.
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ой, не может быть, бетховен провалился ниже 5000, хотя 6000 - был непоколебимым уровнем поддержки, "ниже которого кукол не даст продавить никогда и ни за что - откупается все мгновенно".
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Рипл так вообще оторвался от биткоина, и больше не привязан к нему.
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:44
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