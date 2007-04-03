Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:15
Мясорубка знатная, но битковые поминки справлять рановато. С биткэшами нехорошо получилось, но кто им доктор. Всё устаканится.
phantom_systems
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:24
Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.
Zebra
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:35
Ой, не может быть, бетховен провалился ниже 5000, хотя 6000 - был непоколебимым уровнем поддержки, "ниже которого кукол не даст продавить никогда и ни за что - откупается все мгновенно".
airmax78
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:40
Рипл так вообще оторвался от биткоина, и больше не привязан к нему.
Zebra
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:44
Zebra написав:
Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.
Надо отдать должное Бутерину - он всех честно предупредил еще в разгар лихорадки, что "вы йобнулись, не может эфир столько стоить". Хороший парень.
airmax78
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:14
airmax78 написав: Zebra написав:
Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.
Надо отдать должное Бутерину - он всех честно предупредил еще в разгар лихорадки, что "вы йобнулись, не может эфир столько стоить". Хороший парень.
Когда последователи Голубкова кого то слушали? Они ж партнёры. Что то КХ не видно - новые краны тестит наверное...
Завтра утречком бетховен 4500, эфирчик 130. А к концу недели должен протестировать 100 баксов и ниже. Утянет на дно хомяков запрыгнувших в последний вагон- ну туда им и дорога
.
lrs7719
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:24
airmax78 написав: Zebra написав:
Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.
Надо отдать должное Бутерину - он всех честно предупредил еще в разгар лихорадки, что "вы йобнулись, не может эфир столько стоить". Хороший парень.
Этот хороший парень еще честнее себя повел - твит за неделю до разворота рынка (по биткоину)
zРадио
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Додано: Пон 19 лис, 2018 23:40
Zebra написав:
Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.
Похоже, с усреднившихся лонгистов выстригли еще клок шерсти вдогонку.
antey1969
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Додано: Пон 19 лис, 2018 23:43
Zebra написав:
Рипл так вообще оторвался от биткоина, и больше не привязан к нему.
Капитализация меньше, легче удерживать и пинать
antey1969
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Додано: Пон 19 лис, 2018 23:50
lrs7719 написав:
Что то КХ не видно - новые краны тестит наверное...
Так вроде он покинул форум
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4496997#p4496997
ol_zy
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