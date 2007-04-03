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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1366136713681369>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 173
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
36%
63
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:15

Мясорубка знатная, но битковые поминки справлять рановато. С биткэшами нехорошо получилось, но кто им доктор. Всё устаканится.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ой, не может быть, бетховен провалился ниже 5000, хотя 6000 - был непоколебимым уровнем поддержки, "ниже которого кукол не даст продавить никогда и ни за что - откупается все мгновенно".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рипл так вообще оторвался от биткоина, и больше не привязан к нему.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:44

  Zebra написав:Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.

Надо отдать должное Бутерину - он всех честно предупредил еще в разгар лихорадки, что "вы йобнулись, не может эфир столько стоить". Хороший парень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:14

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.

Надо отдать должное Бутерину - он всех честно предупредил еще в разгар лихорадки, что "вы йобнулись, не может эфир столько стоить". Хороший парень.



Когда последователи Голубкова кого то слушали? Они ж партнёры. Что то КХ не видно - новые краны тестит наверное...
Завтра утречком бетховен 4500, эфирчик 130. А к концу недели должен протестировать 100 баксов и ниже. Утянет на дно хомяков запрыгнувших в последний вагон- ну туда им и дорога :lol: .
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:24

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.

Надо отдать должное Бутерину - он всех честно предупредил еще в разгар лихорадки, что "вы йобнулись, не может эфир столько стоить". Хороший парень.


Этот хороший парень еще честнее себя повел - твит за неделю до разворота рынка (по биткоину)


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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:40

  Zebra написав:Красиво я взял эфир. Как раз в тот момент когда он перестал падать.
А биткоин падает дальше и собирается провалиться ниже 5000. Ололо.

Похоже, с усреднившихся лонгистов выстригли еще клок шерсти вдогонку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:43

  Zebra написав:Рипл так вообще оторвался от биткоина, и больше не привязан к нему.

Капитализация меньше, легче удерживать и пинать
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:50

  lrs7719 написав: Что то КХ не видно - новые краны тестит наверное...

Так вроде он покинул форум
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4496997#p4496997
ol_zy
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