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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1366136713681369

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 173
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
36%
63
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:02

Я попереджував про американські горки,а Ви смілися))
Show must go on
Незабаром і цунамі прийде))
Ethereum
 
Повідомлень: 180
З нами з: 11.02.18
Подякував: 0 раз.
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