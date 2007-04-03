Последний финансовый отчёт Nvidia, как известно, не оправдал ожидания аналитиков и, несмотря на солидную выручку за последний квартал, привёл к резкому падению стоимости акций чипмейкера. Как прогнозируют эксперты, ещё в течение нескольких кварталов «зелёные» и их AIB-партнёры будут распродавать огромные запасы графических адаптеров GeForce GTX 10-й серии, накопившиеся после завершения майнингового бума. На фоне относительно слабых продаж видеокарт GeForce RTX многие инвесторы начинают терять веру в ценные бумаги Nvidia. Подливают масла в огонь и некоторые зарубежные коллеги, распространившие слухи о прекращении продаж эталонных версий ускорителей GeForce RTX 2080 Ti. Всё это приводит к дальнейшему снижению стоимости акций Nvidia. Если первого октября их стоимость преодолевала отметку в $289, то сейчас акции компании котируются на уровне менее 145 долларов. Всего за полтора месяца рыночная капитализация «зелёного» чипмейкера сократилась ровно в два раза — со $176 до $88 миллиардов. https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 20/123352/
moniks написав:Последний финансовый отчёт Nvidia, как известно, не оправдал ожидания аналитиков и, несмотря на солидную выручку за последний квартал, привёл к резкому падению стоимости акций чипмейкера. Как прогнозируют эксперты, ещё в течение нескольких кварталов «зелёные» и их AIB-партнёры будут распродавать огромные запасы графических адаптеров GeForce GTX 10-й серии, накопившиеся после завершения майнингового бума. На фоне относительно слабых продаж видеокарт GeForce RTX многие инвесторы начинают терять веру в ценные бумаги Nvidia. Подливают масла в огонь и некоторые зарубежные коллеги, распространившие слухи о прекращении продаж эталонных версий ускорителей GeForce RTX 2080 Ti. Всё это приводит к дальнейшему снижению стоимости акций Nvidia. Если первого октября их стоимость преодолевала отметку в $289, то сейчас акции компании котируются на уровне менее 145 долларов. Всего за полтора месяца рыночная капитализация «зелёного» чипмейкера сократилась ровно в два раза — со $176 до $88 миллиардов. https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 20/123352/
Уверовавших в светлое криптовалютное будущее хомок бреют по всем фронтам.