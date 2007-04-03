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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1366136713681369

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 173
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
36%
63
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:02

Я попереджував про американські горки,а Ви смілися))
Show must go on
Незабаром і цунамі прийде))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:11

Крутое пике: стоимость акций Nvidia продолжает стремительно

Последний финансовый отчёт Nvidia, как известно, не оправдал ожидания аналитиков и, несмотря на солидную выручку за последний квартал, привёл к резкому падению стоимости акций чипмейкера. Как прогнозируют эксперты, ещё в течение нескольких кварталов «зелёные» и их AIB-партнёры будут распродавать огромные запасы графических адаптеров GeForce GTX 10-й серии, накопившиеся после завершения майнингового бума.
На фоне относительно слабых продаж видеокарт GeForce RTX многие инвесторы начинают терять веру в ценные бумаги Nvidia. Подливают масла в огонь и некоторые зарубежные коллеги, распространившие слухи о прекращении продаж эталонных версий ускорителей GeForce RTX 2080 Ti.
Всё это приводит к дальнейшему снижению стоимости акций Nvidia. Если первого октября их стоимость преодолевала отметку в $289, то сейчас акции компании котируются на уровне менее 145 долларов. Всего за полтора месяца рыночная капитализация «зелёного» чипмейкера сократилась ровно в два раза — со $176 до $88 миллиардов.
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 20/123352/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:25

  moniks написав:Последний финансовый отчёт Nvidia, как известно, не оправдал ожидания аналитиков и, несмотря на солидную выручку за последний квартал, привёл к резкому падению стоимости акций чипмейкера. Как прогнозируют эксперты, ещё в течение нескольких кварталов «зелёные» и их AIB-партнёры будут распродавать огромные запасы графических адаптеров GeForce GTX 10-й серии, накопившиеся после завершения майнингового бума.
На фоне относительно слабых продаж видеокарт GeForce RTX многие инвесторы начинают терять веру в ценные бумаги Nvidia. Подливают масла в огонь и некоторые зарубежные коллеги, распространившие слухи о прекращении продаж эталонных версий ускорителей GeForce RTX 2080 Ti.
Всё это приводит к дальнейшему снижению стоимости акций Nvidia. Если первого октября их стоимость преодолевала отметку в $289, то сейчас акции компании котируются на уровне менее 145 долларов. Всего за полтора месяца рыночная капитализация «зелёного» чипмейкера сократилась ровно в два раза — со $176 до $88 миллиардов.
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 20/123352/

Уверовавших в светлое криптовалютное будущее хомок бреют по всем фронтам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Уверовавших в светлое криптовалютное будущее хомок бреют по всем фронтам.

Где-то такое уже было, не правда ли?
Если оглянуться назад за падением всегда шел рост.
Или по Вашему крипту завтра умножат на 0 и она перестанет существовать?
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:06

  Patr1ot написав:
Или по Вашему крипту завтра умножат на 0 и она перестанет существовать?


Так и думаем. А есть какие то сомнения? Пирамида умирает, покупаем попкорн и наслаждаемся :lol:
lrs7719
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