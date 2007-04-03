Додано: Вів 20 лис, 2018 12:30

Мысли не мои, взято из группы Crypto Expert в телеграмме:



Плохи дела по Биткоину, дошли уже до 4237 в фиатном долларе и 4400 в USDT. В первой половине года, когда я прикидывал масштабы этой коррекции, 4500 виделось дном, которое быстро откупят. А по факту? Объём торгов в 3-4 раза ниже чем тот, который остановил падение в 2015 году.



Это значит, что инвесторы сделали выводы и будут держать крипту до последнего. Идеология HODL настолько крепко засела в головах, что какой-то адекватной коррекцией мы не отделаемся. В лучшем случае, подчеркну, в лучшем случае дно этой глобальной коррекции будет на 2500-3000$. В худшем - 1000-1200$. Сразу скажу, что не знаю, когда мы туда придём, через неделю или полгода. Это глобальное видение. Дно всегда быстро откупают, поэтому для блокчейна/майнеров угрозы нет. А вот простых инвесторов с рынка вынесут