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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вылетел по стопу на эфире, и дна не видно.
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:22
Когда вопрос касается денег - люди не учатся ни на своих, ни на, тем более, чужих ошибках. Мешает жадность. Поэтому, да, смотрим. Я не исключаю ни один из вариантов: как повторение туземуна (но не сейчас, конечно), так и полный коллапс. За повторение туземуна - жадность - она неискоренима. За полный коллапс - абсолютная бесполезность крипты и отсутствие всяких последствий для экономики и человечества в результате ее изчезновения (кроме позитивных - меньше э/э будет тратиться впустую).
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:25
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:30
Мысли не мои, взято из группы Crypto Expert в телеграмме:
Плохи дела по Биткоину, дошли уже до 4237 в фиатном долларе и 4400 в USDT. В первой половине года, когда я прикидывал масштабы этой коррекции, 4500 виделось дном, которое быстро откупят. А по факту? Объём торгов в 3-4 раза ниже чем тот, который остановил падение в 2015 году.
Это значит, что инвесторы сделали выводы и будут держать крипту до последнего. Идеология HODL настолько крепко засела в головах, что какой-то адекватной коррекцией мы не отделаемся. В лучшем случае, подчеркну, в лучшем случае дно этой глобальной коррекции будет на 2500-3000$. В худшем - 1000-1200$. Сразу скажу, что не знаю, когда мы туда придём, через неделю или полгода. Это глобальное видение. Дно всегда быстро откупают, поэтому для блокчейна/майнеров угрозы нет. А вот простых инвесторов с рынка вынесут
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