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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1367136813691370

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 173
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
36%
63
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вылетел по стопу на эфире, и дна не видно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:22

  Patr1ot написав:
  lrs7719 написав:
  Patr1ot написав:
Или по Вашему крипту завтра умножат на 0 и она перестанет существовать?


Так и думаем. А есть какие то сомнения? Пирамида умирает, покупаем попкорн и наслаждаемся :lol:

И сколько раз она так "умирала" с 2011 года, а потом возрождалась, как птица Феникс? Учитесь на предыдущих ошибках хомяков и свидетелей пузыря.

Когда вопрос касается денег - люди не учатся ни на своих, ни на, тем более, чужих ошибках. Мешает жадность. Поэтому, да, смотрим. Я не исключаю ни один из вариантов: как повторение туземуна (но не сейчас, конечно), так и полный коллапс. За повторение туземуна - жадность - она неискоренима. За полный коллапс - абсолютная бесполезность крипты и отсутствие всяких последствий для экономики и человечества в результате ее изчезновения (кроме позитивных - меньше э/э будет тратиться впустую).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:25

  Zebra написав:Вылетел по стопу на эфире, и дна не видно.

Сколько же теперь фермерских видеокарт на рынок вывалится... уууу...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:30

Мысли не мои, взято из группы Crypto Expert в телеграмме:

Плохи дела по Биткоину, дошли уже до 4237 в фиатном долларе и 4400 в USDT. В первой половине года, когда я прикидывал масштабы этой коррекции, 4500 виделось дном, которое быстро откупят. А по факту? Объём торгов в 3-4 раза ниже чем тот, который остановил падение в 2015 году.

Это значит, что инвесторы сделали выводы и будут держать крипту до последнего. Идеология HODL настолько крепко засела в головах, что какой-то адекватной коррекцией мы не отделаемся. В лучшем случае, подчеркну, в лучшем случае дно этой глобальной коррекции будет на 2500-3000$. В худшем - 1000-1200$. Сразу скажу, что не знаю, когда мы туда придём, через неделю или полгода. Это глобальное видение. Дно всегда быстро откупают, поэтому для блокчейна/майнеров угрозы нет. А вот простых инвесторов с рынка вынесут
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:44

  antey1969 написав:
  Zebra написав:Вылетел по стопу на эфире, и дна не видно.

Сколько же теперь фермерских видеокарт на рынок вывалится... уууу...


На фоне резкого падения рынка можно также наблюдать заметное снижение хешрейтов главных криптовалют. Так, биткоин потерял около 12% относительно исторического максимума, еще хуже обстоит дело у Ethereum – хешрейт этой сети снизился к понедельнику, 19 ноября, на 25% относительно пиковых значений в августе этого года.
https://forklog.com/vmeste-s-tsenami-sn ... ptovalyut/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:04

  Patr1ot написав:Мысли не мои, взято из группы Crypto Expert в телеграмме:

Плохи дела по Биткоину, дошли уже до 4237 в фиатном долларе и 4400 в USDT. В первой половине года, когда я прикидывал масштабы этой коррекции, 4500 виделось дном, которое быстро откупят. А по факту? Объём торгов в 3-4 раза ниже чем тот, который остановил падение в 2015 году.

Это значит, что инвесторы сделали выводы и будут держать крипту до последнего. Идеология HODL настолько крепко засела в головах, что какой-то адекватной коррекцией мы не отделаемся. В лучшем случае, подчеркну, в лучшем случае дно этой глобальной коррекции будет на 2500-3000$. В худшем - 1000-1200$. Сразу скажу, что не знаю, когда мы туда придём, через неделю или полгода. Это глобальное видение. Дно всегда быстро откупают, поэтому для блокчейна/майнеров угрозы нет. А вот простых инвесторов с рынка вынесут

Статистика по всем криптовалютам. Особенно наглядна за последние 7 дней
https://www.investing.com/crypto/currencies
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Крипта дешевеет, электроэнергия дорожает. Двойной капкан для зазевавшегося кандидата в миллиардеры.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:30

  Patr1ot написав:Мысли не мои, взято из группы Crypto Expert в телеграмме:

Плохи дела по Биткоину, дошли уже до 4237 в фиатном долларе и 4400 в USDT. В первой половине года, когда я прикидывал масштабы этой коррекции, 4500 виделось дном, которое быстро откупят. А по факту? Объём торгов в 3-4 раза ниже чем тот, который остановил падение в 2015 году.

Это значит, что инвесторы сделали выводы и будут держать крипту до последнего. Идеология HODL настолько крепко засела в головах, что какой-то адекватной коррекцией мы не отделаемся. В лучшем случае, подчеркну, в лучшем случае дно этой глобальной коррекции будет на 2500-3000$. В худшем - 1000-1200$. Сразу скажу, что не знаю, когда мы туда придём, через неделю или полгода. Это глобальное видение. Дно всегда быстро откупают, поэтому для блокчейна/майнеров угрозы нет. А вот простых инвесторов с рынка вынесут

Кажется до конца года мы навсегда потеряем основателя и одного из когда-то активных дописувачив в этой ветке по имени "Искатель". Хотя его и так уже давно не видно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Собираюсь зайти на всю котлету в эфир по 100-110 баксов с целью отскока в район 145. Жду цены 8)
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:23

  lrs7719 написав:
  Patr1ot написав:
Или по Вашему крипту завтра умножат на 0 и она перестанет существовать?


Так и думаем. А есть какие то сомнения? Пирамида умирает, покупаем попкорн и наслаждаемся :lol:


Говорите помедленнее,мы записываем :mrgreen: !
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