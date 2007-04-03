Patr1ot написав: Или по Вашему крипту завтра умножат на 0 и она перестанет существовать?
Так и думаем. А есть какие то сомнения? Пирамида умирает, покупаем попкорн и наслаждаемся
И сколько раз она так "умирала" с 2011 года, а потом возрождалась, как птица Феникс? Учитесь на предыдущих ошибках хомяков и свидетелей пузыря.
Когда вопрос касается денег - люди не учатся ни на своих, ни на, тем более, чужих ошибках. Мешает жадность. Поэтому, да, смотрим. Я не исключаю ни один из вариантов: как повторение туземуна (но не сейчас, конечно), так и полный коллапс. За повторение туземуна - жадность - она неискоренима. За полный коллапс - абсолютная бесполезность крипты и отсутствие всяких последствий для экономики и человечества в результате ее изчезновения (кроме позитивных - меньше э/э будет тратиться впустую).
Мысли не мои, взято из группы Crypto Expert в телеграмме:
Плохи дела по Биткоину, дошли уже до 4237 в фиатном долларе и 4400 в USDT. В первой половине года, когда я прикидывал масштабы этой коррекции, 4500 виделось дном, которое быстро откупят. А по факту? Объём торгов в 3-4 раза ниже чем тот, который остановил падение в 2015 году.
Это значит, что инвесторы сделали выводы и будут держать крипту до последнего. Идеология HODL настолько крепко засела в головах, что какой-то адекватной коррекцией мы не отделаемся. В лучшем случае, подчеркну, в лучшем случае дно этой глобальной коррекции будет на 2500-3000$. В худшем - 1000-1200$. Сразу скажу, что не знаю, когда мы туда придём, через неделю или полгода. Это глобальное видение. Дно всегда быстро откупают, поэтому для блокчейна/майнеров угрозы нет. А вот простых инвесторов с рынка вынесут
Zebra написав:Вылетел по стопу на эфире, и дна не видно.
Сколько же теперь фермерских видеокарт на рынок вывалится... уууу...
На фоне резкого падения рынка можно также наблюдать заметное снижение хешрейтов главных криптовалют. Так, биткоин потерял около 12% относительно исторического максимума, еще хуже обстоит дело у Ethereum – хешрейт этой сети снизился к понедельнику, 19 ноября, на 25% относительно пиковых значений в августе этого года. https://forklog.com/vmeste-s-tsenami-sn ... ptovalyut/
Patr1ot написав:Мысли не мои, взято из группы Crypto Expert в телеграмме:
Плохи дела по Биткоину, дошли уже до 4237 в фиатном долларе и 4400 в USDT. В первой половине года, когда я прикидывал масштабы этой коррекции, 4500 виделось дном, которое быстро откупят. А по факту? Объём торгов в 3-4 раза ниже чем тот, который остановил падение в 2015 году.
Это значит, что инвесторы сделали выводы и будут держать крипту до последнего. Идеология HODL настолько крепко засела в головах, что какой-то адекватной коррекцией мы не отделаемся. В лучшем случае, подчеркну, в лучшем случае дно этой глобальной коррекции будет на 2500-3000$. В худшем - 1000-1200$. Сразу скажу, что не знаю, когда мы туда придём, через неделю или полгода. Это глобальное видение. Дно всегда быстро откупают, поэтому для блокчейна/майнеров угрозы нет. А вот простых инвесторов с рынка вынесут
Patr1ot написав:Мысли не мои, взято из группы Crypto Expert в телеграмме:
Плохи дела по Биткоину, дошли уже до 4237 в фиатном долларе и 4400 в USDT. В первой половине года, когда я прикидывал масштабы этой коррекции, 4500 виделось дном, которое быстро откупят. А по факту? Объём торгов в 3-4 раза ниже чем тот, который остановил падение в 2015 году.
Это значит, что инвесторы сделали выводы и будут держать крипту до последнего. Идеология HODL настолько крепко засела в головах, что какой-то адекватной коррекцией мы не отделаемся. В лучшем случае, подчеркну, в лучшем случае дно этой глобальной коррекции будет на 2500-3000$. В худшем - 1000-1200$. Сразу скажу, что не знаю, когда мы туда придём, через неделю или полгода. Это глобальное видение. Дно всегда быстро откупают, поэтому для блокчейна/майнеров угрозы нет. А вот простых инвесторов с рынка вынесут
Кажется до конца года мы навсегда потеряем основателя и одного из когда-то активных дописувачив в этой ветке по имени "Искатель". Хотя его и так уже давно не видно.