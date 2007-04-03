Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:34
moniks написав:
еще хуже обстоит дело у Ethereum – хешрейт этой сети снизился к понедельнику, 19 ноября, на 25% относительно пиковых значений в августе этого года.
у Эфира это связано с техособенностями добывающих мощностей на GPU - вышли из майнинга карты с 3Gb на борту.
Kriptogedon
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:53
greenozon
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:58
Kriptogedon написав:
вышли из майнинга карты с 3Gb на борту.
Ничего никуда не выходило.
Витаха
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:01
Там уже 1060 с тремя гигами за 100 евро можно без труда найти, летом было на 50 евро дороже
antey1969
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:16
Витаха написав: Kriptogedon написав:
вышли из майнинга карты с 3Gb на борту.
Ничего никуда не выходило.
Из эфира под виндой выщли.И из под то в чем вы там сидите тожей выйдут но позже нна пару месяцев.
вышли из эфира зашли в другой форк. Как и 2 Гб в свое время. Так что свято ждите еще.
Kriptogedon
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:29
Чем глубже просадка, тем выше отскок. Так что ждём-с
Помайнить всегда найдётся что, тем более сейчас, когда зима фактически началась. Бесплатное отопление, а с прямыми руками даже профитное.
phantom_systems
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:33
phantom_systems написав:
Чем глубже просадка, тем выше отскок. Так что ждём-с
Помайнить всегда найдётся что, тем более сейчас, когда зима фактически началась. Бесплатное отопление, а с прямыми руками даже профитное.
Для вас же писалось: в 2018м году ни одна просадка не возвращалась до уровня, с которого начиналось падение. Мне уже даже неудобно, но вновь процитирую Зебру: 6000 из уровня поддержки превратится в уровень сопротивления.
airmax78
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:51
биткоин очень важен для "свободной экономики будущего" говорите?!
Снятые видеофайлы мужчина продавал в так называемом сегменте сети Интернет DarkWeb
https://korrespondent.net/ukraine/4034701-v-ukrayne-zaderzhaly-pedofyla-snymavsheho-pornovydeo-s-dochermy
ну-ну...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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