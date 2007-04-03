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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1368136913701371

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 174
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
37%
64
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  moniks написав:еще хуже обстоит дело у Ethereum – хешрейт этой сети снизился к понедельнику, 19 ноября, на 25% относительно пиковых значений в августе этого года.

у Эфира это связано с техособенностями добывающих мощностей на GPU - вышли из майнинга карты с 3Gb на борту.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Kriptogedon написав:вышли из майнинга карты с 3Gb на борту.


значить за тиждень на ОЛХ буде свято! :) :) :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:58

  Kriptogedon написав:вышли из майнинга карты с 3Gb на борту.

Ничего никуда не выходило.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:01

  greenozon написав:
  Kriptogedon написав:вышли из майнинга карты с 3Gb на борту.


значить за тиждень на ОЛХ буде свято! :) :) :)

Там уже 1060 с тремя гигами за 100 евро можно без труда найти, летом было на 50 евро дороже
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:16

  Витаха написав:
  Kriptogedon написав:вышли из майнинга карты с 3Gb на борту.

Ничего никуда не выходило.

Из эфира под виндой выщли.И из под то в чем вы там сидите тожей выйдут но позже нна пару месяцев.
  greenozon написав:
  Kriptogedon написав:вышли из майнинга карты с 3Gb на борту.


значить за тиждень на ОЛХ буде свято! :) :) :)

вышли из эфира зашли в другой форк. Как и 2 Гб в свое время. Так что свято ждите еще.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:29

Чем глубже просадка, тем выше отскок. Так что ждём-с :)

Помайнить всегда найдётся что, тем более сейчас, когда зима фактически началась. Бесплатное отопление, а с прямыми руками даже профитное.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:33

  phantom_systems написав:Чем глубже просадка, тем выше отскок. Так что ждём-с :)

Помайнить всегда найдётся что, тем более сейчас, когда зима фактически началась. Бесплатное отопление, а с прямыми руками даже профитное.

Для вас же писалось: в 2018м году ни одна просадка не возвращалась до уровня, с которого начиналось падение. Мне уже даже неудобно, но вновь процитирую Зебру: 6000 из уровня поддержки превратится в уровень сопротивления.
airmax78
 
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