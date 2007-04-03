Додано: Вів 20 лис, 2018 16:25

Patr1ot написав: Kripo

И к чему Ваше сообщение здесь?

Или слово даркнет у Вас ассоциируется с криптовалютами?

Если бы этот подонок пользовался криптой, журналисты бы в первую очередь об этом написали.

Это всё равно что говорить: оружие это плохо, потому что оно может убить человека.

Или крипта это плохо, потому есть такие отбросы общества. И к чему Ваше сообщение здесь?Или слово даркнет у Вас ассоциируется с криптовалютами?Если бы этот подонок пользовался криптой, журналисты бы в первую очередь об этом написали.Это всё равно что говорить: оружие это плохо, потому что оно может убить человека.Или крипта это плохо, потому есть такие отбросы общества.

а это не первое сообщение на эту тему, вот ещё:И журналисты уже не пишут, это само собой разумеется, что педофилы в даркнете платят криптой, чем там они еще могут заплатить?!Очень нужная экосистема биткоинов!вы мне темному объясните, а зачем нужна эта крипта вообще?! Анонимно чего то там переводить?! И вот зачем это "оружие" если не для того чтобы от налогов уходить, взятки брать и за оружие-наркоту и детское порно платить? Bот и получается, что этим "ружьем" ни на охоту (в черную пятницу к примеру) не пойдешь, ни вора не остановишь, а нужно оно тока падонкам и негодяям.