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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1369137013711372

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 174
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
37%
64
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:25

  Patr1ot написав:Kripo
И к чему Ваше сообщение здесь?
Или слово даркнет у Вас ассоциируется с криптовалютами?
Если бы этот подонок пользовался криптой, журналисты бы в первую очередь об этом написали.
Это всё равно что говорить: оружие это плохо, потому что оно может убить человека.
Или крипта это плохо, потому есть такие отбросы общества.


а это не первое сообщение на эту тему, вот ещё:


https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=4386060&hilit=https%3A%2F%2Fkorrespondent.net#p4386060

И журналисты уже не пишут, это само собой разумеется, что педофилы в даркнете платят криптой, чем там они еще могут заплатить?!

Очень нужная экосистема биткоинов! :wink:

вы мне темному объясните, а зачем нужна эта крипта вообще?! Анонимно чего то там переводить?! И вот зачем это "оружие" если не для того чтобы от налогов уходить, взятки брать и за оружие-наркоту и детское порно платить? Bот и получается, что этим "ружьем" ни на охоту (в черную пятницу к примеру) не пойдешь, ни вора не остановишь, а нужно оно тока падонкам и негодяям.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:34

Kripo
Вы сейчас где находитесь? На каком форуме?
Вот и ответ на Ваш вопрос.
Всё остальное это позиция - боюсь того, чего не понимаю. Либо хотите сказать что на форуме все наркоманы и педофилы?
Востаннє редагувалось Patr1ot в Вів 20 лис, 2018 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:34

Kripo криптовалюта на 99% это фишки в казино. Остальные 1% - это нелегальная замена деньгам (криминал, отмывание, уклонение и т.п.)
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:37

  Zebra написав:Kripo криптовалюта на 99% это фишки в казино. Остальные 1% - это нелегальная замена деньгам (криминал, отмывание, уклонение и т.п.)

Кстати насчет фишек. У рулетки нет цикличности. А у криптовалюты есть благодаря жадности людей и манипуляторам.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Kriptogedon написав:Из эфира под виндой выщли

Прекращайте уже! Вот возле меня майнит 1060 3gb под виндой и всё ОК.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:02

  Zebra написав:Kripo криптовалюта на 99% это фишки в казино. Остальные 1% - это нелегальная замена деньгам (криминал, отмывание, уклонение и т.п.)
Что по-поводу гривна/доллар на ближайшее... Или вы совсем отошли от фиатных дел?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:02

  Zebra написав:Kripo криптовалюта на 99% это фишки в казино. Остальные 1% - это нелегальная замена деньгам (криминал, отмывание, уклонение и т.п.)

Мы же проводили тут опрос среди адептов: кто из них хоть раз, хоть за что-то рассчитывался криптой. Никто и никогда. Это все, что нужно знать о крипте как об "удобном платежном средстве".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:47

  airmax78 написав:Мы же проводили тут опрос среди адептов: кто из них хоть раз, хоть за что-то рассчитывался криптой. Никто и никогда. Это все, что нужно знать о крипте как об "удобном платежном средстве".

:mrgreen:
Все, что нужно знать об адептах ничтожности крипты,это то, что они делают вывод о применимости крипты по ответам пары-тройки людей на умирающей ветке форума, посвященного финансам.
ПишЫте исчо :mrgreen: !
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:36

  Витаха написав:
  Kriptogedon написав:Из эфира под виндой выщли

Прекращайте уже! Вот возле меня майнит 1060 3gb под виндой и всё ОК.

Майнит, если монитор не на нее. Винда резервирует часть набортной видеопамяти под свои нужды. Win10 больше чем 7/8 поэтому на ней карты отвалились еще раньше. Но вы продолжайте держать меня в курсе, "Не прекращайте" :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:11

  asti написав:
  Zebra написав:Kripo криптовалюта на 99% это фишки в казино. Остальные 1% - это нелегальная замена деньгам (криминал, отмывание, уклонение и т.п.)
Что по-поводу гривна/доллар на ближайшее... Или вы совсем отошли от фиатных дел?

В гривну не верю, цены и зарпаты растут. Девал это бесконечно в гривне. Спокойно скупаю доллар на все поступления с гривны. И с игр в криптовалюты в том числе.
Zebra
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