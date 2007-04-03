Patr1ot написав:Kripo И к чему Ваше сообщение здесь? Или слово даркнет у Вас ассоциируется с криптовалютами? Если бы этот подонок пользовался криптой, журналисты бы в первую очередь об этом написали. Это всё равно что говорить: оружие это плохо, потому что оно может убить человека. Или крипта это плохо, потому есть такие отбросы общества.
И журналисты уже не пишут, это само собой разумеется, что педофилы в даркнете платят криптой, чем там они еще могут заплатить?!
Очень нужная экосистема биткоинов!
вы мне темному объясните, а зачем нужна эта крипта вообще?! Анонимно чего то там переводить?! И вот зачем это "оружие" если не для того чтобы от налогов уходить, взятки брать и за оружие-наркоту и детское порно платить? Bот и получается, что этим "ружьем" ни на охоту (в черную пятницу к примеру) не пойдешь, ни вора не остановишь, а нужно оно тока падонкам и негодяям.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
airmax78 написав:Мы же проводили тут опрос среди адептов: кто из них хоть раз, хоть за что-то рассчитывался криптой. Никто и никогда. Это все, что нужно знать о крипте как об "удобном платежном средстве".
Все, что нужно знать об адептах ничтожности крипты,это то, что они делают вывод о применимости крипты по ответам пары-тройки людей на умирающей ветке форума, посвященного финансам. ПишЫте исчо !
Прекращайте уже! Вот возле меня майнит 1060 3gb под виндой и всё ОК.
Майнит, если монитор не на нее. Винда резервирует часть набортной видеопамяти под свои нужды. Win10 больше чем 7/8 поэтому на ней карты отвалились еще раньше. Но вы продолжайте держать меня в курсе, "Не прекращайте"