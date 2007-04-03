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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1370137113721373

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 174
1) $6250 і вище
22%
38
2) $6000-$6249
4%
7
3) $5900-$5999
2%
4
4) $5750-$5899
3%
5
5) $5500-$5749
4%
7
6) $5000-$5499
7%
12
7) $4500-$4999
7%
12
8 $3500-$4499
8%
14
9) $2500-$3499
6%
11
10) нижче $2500
37%
64
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зображення


:-))))
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

- дедушку свалили! 70 лет живу такого не видел! это все фошисты! биндеры!
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:48

Повний дурень- купляти по 19700. Найбільше народ купляв ро 2000-4000$,але і він тепер в небезпеці.
Далі ще буде. По 100к не надійтеся))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:57

  Ethereum написав:Повний дурень- купляти по 19700. Найбільше народ купляв ро 2000-4000$,але і він тепер в небезпеці.
Далі ще буде. По 100к не надійтеся))

А чо не надеяться? Может, через несколько лет и будет по 100к :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 04:27

  phantom_systems написав:
  Ethereum написав:Повний дурень- купляти по 19700. Найбільше народ купляв ро 2000-4000$,але і він тепер в небезпеці.
Далі ще буде. По 100к не надійтеся))

А чо не надеяться? Может, через несколько лет и будет по 100к :)


Надіятися на повернення навіть "to the Moon" це те саме що надіятися на недвигу по 1000-2000$ )) ,не говорячи про стрибок на 100к. Хіба що Трамп разом з компанією прикупить біток,тоді можливо))
Ethereum
 
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